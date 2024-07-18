La fortuna de la familia de Radhika Merchant: sus padres son empresarios en la India

Video Ella es la suegra millonaria del momento, Shaila Merchant: no solo es una rica heredera

Radhika Merchant ha sido noticia mundial tras ingresar a la familia Ambani, la más rica de Asia, al contraer matrimonio con Anant Ambani. Sin embargo, la joven empresaria ya poseía una significativa fortuna antes de su unión, gracias al éxito empresarial de sus padres, Viren y Shaila Merchant.

¿De dónde viene la fortuna de la pareja viral que se casó en la India?

La fortuna de Viren Merchant, padre de Radhika, está estimada en alrededor de $90 millones de dólares. Viren es CEO de Encore Healthcare, una compañía farmacéutica privada.

Shaila, por su parte, es reconocida como una destacada magnate en el ámbito empresarial indio, con más de treinta años de experiencia liderando varias empresas prominentes. Además de dirigir Encore Healthcare, la empresa farmacéutica fundada por su esposo, Shaila ha ocupado roles directivos en firmas como Atharva Impex y Haveli Traders, ampliando así su influencia en sectores clave como importación, exportación y comercio.

Shaila Merchant es la mayor inspiración de su hija Radhika

Shaila ha contribuido significativamente al sector de la salud en India, promoviendo iniciativas para mejorar la accesibilidad a la atención médica en el país. Su papel como madre y empresaria ha sido fundamental en la vida de Radhika, quien ha elogiado públicamente el impacto positivo y la guía de su madre en su desarrollo personal y profesional.

Y es que Radhika también tiene una notable carrera profesional. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Nueva York, y ha trabajado como consultora estratégica en Cedar Consultants así como en la empresa de bienes raíces Isprava. Pero lo más notable es que, además de esto, Radhika es una bailarina profesional clásica, tras estudiar danza por ocho años. Radihka ha mencionado que es su madre quien le enseñó a ser la versión más auténtica de sí misma.

Además de empresaria, Shaila Merchant es una reconocida fashionista en la India. Su elegancia y estilo se reflejan también en su elección de moda, frecuentemente vistiendo creaciones de diseñadores como Abu Jani-Sandeep Khosla. Quizás uno de los momentos más memorables de la boda fue el baile madre e hija que realizaron Shaila y Radhika, ambas usando vestidos de hermosa pedrería.