Guillersis 'La Negra del Swing' Hijastra de 'La Negra del Swing' cuestiona versión sobre muerte de su hermana: "Estaban todos en fiesta" Una joven que dice ser la hermana de la pequeña Amanda Michelle, quien murió ahogada en una piscina, cuestiona la versión de 'La Negra del Swing' sobre la muerte de la niña. Asegura que dice mentiras.





Video Dan último adiós a hijita de famosa 'tiktoker' que falleció en accidente de piscina

Una joven que dice ser hermana mayor de la pequeña Amanda Michelle Maldonado, la hija de la 'influencer' 'La Negra del Swing' que murió ahogada en una piscina, compartió varios mensajes en redes sociales en los que denuncia que el fallecimiento de la niña fue por un descuido, pues estaban todos "de fiesta".

La joven, quien aparece en redes como kash4briii, alega que ella no estaba en el lugar de los hechos para "salvarla" y asegura que Gillersis Claudio, la madre de la bebé, está mintiendo en su versión.

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¿Qué dice la presunta hermana de la pequeña Amanda?

En una serie de mensajes publicados en sus historias de Instagram, la joven acusa que la muerte de su hermanita fue un descuido.

Asegura que ni ella ni su padre estaban presentes en el lugar de los hechos, incluso, habrían quedado en que Gillersis llevaría a la niña a casa de la madre de Manny para que convivieran, pero habría dejado de responder.

"Ella no le dejó saber a mi padre para dónde iban, le habló mentiras como siempre ella lo hacía. Nunca quedan en acuerdo de que ella podía llevarse a mi hermana para allá, ustedes pueden decir todo lo que quieran, pero un día la verdad saldrá a la luz".

Presunta hermana de Amanda Michelle denuncia mentiras sobre la muerte de la niña. Imagen kash4briii/Instagram

La joven externó su molestia porque ha recibido mensajes que la culpan y cuestionan por no salvar a la niña.

"La pregunta es ¿dónde estaba la madre en ese momento?, ustedes no ven eso, nada más hacen su versión en su cabeza y dicen cosas sin saber y ella cambiando la historia cada vez que la llamaba preguntándole por mi hermana, hasta que por fin nos dimos cuenta y vimos la verdad", añadió en su mensaje.

En otra publicación señaló a Gillersis de "irresponsable": "Dijo tantas mentiras, disque todos estaban durmiendo y más cosas porque saben la realidad y no lo quieren admitir para limpiarse cuando estaban todos en fiesta", escribió.

También compartió fotografías en las que aparece con Amanda y agregó textos donde lamenta su muerte y lo mucho que anhelaba verla crecer para seguir jugando juntas.

"Mis ojos eran para ti, me dabas una fuerza que nadie lo hacía y cada vez que estaba a tu lado tenía más razón por la que vivir hasta ahora tendré que aceptar que no esteré cerca de ti y no sé cómo voy a hacer eso", se lee.

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¿Qué le pasó a Amanda Michelle?

Según las primeras versiones, la hija de 'La Negra del Swing' y Manny Maldonado salió de la casa siguiendo a un gato y accidentalmente cayó a la piscina.

Imágenes del incidente han salido a la luz donde se ve aprecia que la pequeña habría entrado al agua sin que nadie se diera cuenta, aunque aparentemente sí había adultos cerca del lugar.

Según medios locales de República Dominicana, las investigaciones para esclarecer el caso continúan.