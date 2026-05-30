Muertes de 'influencers'

Hallan sin vida a querida 'influencer' mexicana en su hogar: esto se sabe

Servicios de emergencia acudieron al hogar de Paola Márquez, pero la 'influencer' no presentaba signos vitales. La joven tenía 30 años.

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Por:Univision
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Paola Márquez, querida creadora de contenido, fue hallada sin vida la mañana de este 30 de mayo en su hogar ubicado en San Luis Potosí, México.

Fue uno de sus familiares quien descubrió el hallazgo al visitarla en su domicilio, reportó el diario El Sol de San Luis.

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Los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero confirmaron que la 'influencer' ya no presentaba signos vitales, por lo cual personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí acudió para hacer las indagatorias correspondientes.

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Según los reportes, la principal línea de investigación apunta a un probable suicidio, pues presuntamente habría sido "hallada en suspensión incompleta en su habitación", informó el diario.

Fue su padre quien confirmó la noticia de su muerte en su cuenta de Facebook: "Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez, hoy se fue un pedazo de mi vida, Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos. ¡Descansa en paz mi princesa!".

La última publicación en Instagram de Paola la hizo el 28 de mayo con un video selfie al que agregó el mensaje: "¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?".

El padre de Paola Márquez confirmó la noticia.
El padre de Paola Márquez confirmó la noticia.
Imagen Hércules Márquez Balderas/Facebook

¿Quién era Paola Márquez?

La joven de 30 años era originaria del municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí, y ganó presencia en redes sociales con sus contenidos sobre vivencias personales, pláticas con sus seguidoras y frases.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

La última publicación de Paola Márquez en Instagram.
La última publicación de Paola Márquez en Instagram.
Imagen Paola Márquez/Instagram
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