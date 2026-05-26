Gabriel Ganley Certificado de defunción de 'influencer' de 22 años que fue hallado sin vida revela posible causa muerte El certificado de defunción de Gabriel Ganley, 'influencer' de fisicoculturismo que fue hallado sin vida en la cocina de su hogar, fue dado a conocer y se revela la posible causa de muerte del deportista de 22 años.







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Gabriel Ganley, fisicoculturista que falleció el 23 de mayo en São Paulo a los 22 años, habría muerto por una afección cardíaca, según el certificado de muerte.

G1 Globo tuvo acceso al documento oficial que informa que el ‘influencer’ “murió repentinamente debido a una miocardiopatía hipertrófica”.

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De acuerdo con Clínica Mayo, este padecimiento “implica el engrosamiento del músculo cardíaco, lo que dificulta que el corazón bombee sangre”.

Gabriel Ganley. Imagen Gabriel Ganley/Instagram

Las investigaciones del caso

Las autoridades continúan las investigaciones, y, según información de G1, aún no se ha determinado la causa oficial de su muerte.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que están a la espera de los resultados de los informes forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) para determinar la causa oficial del fallecimiento.

Gabriel Ganley fue hallado inconsciente en la cocina de su hogar por un amigo, reportó CNN Brasil, después de que su familia y amigos no pudieran contactarlo durante un par de días.

La policía no encontró "signos aparentes de violencia" en el lugar, según los reportes de la prensa.