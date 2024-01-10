¿Quién era Adan Canto, actor mexicano que hizo carrera en Hollywood y que murió de cáncer?

Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

La noticia de la muerte de Adan Canto ha conmocionado al mundo del entretenimiento tanto en inglés como en habla hispana.

El actor mexicano de 42 años llevó en secreto que tenía cáncer de apéndice, según confirmaron Deadline y Variety.

PUBLICIDAD

El artista de origen mexicano era parte de la exitosa serie dramática 'The Cleaning Lady' y tenía planeado integrarse a las grabaciones de la tercera temporada que iniciaron en diciembre pasado, pero su salud se lo impidió.

Adan Canto: el actor mexicano que se abrió paso en Hollywood

Adan Canto era oriundo de Ciudad Acuña, Coahuila, y creció en Del Rio, Texas, según datos de Variety.

Cuando tenía 16 años, tomó la decisión de dejar su hogar y se mudó a la Ciudad de México en donde exploró oportunidades como músico, de acuerdo con una reseña del Daily Mail.

Pero después se dio cuenta que le llamaba mucho más la atención la actuación y se enfocó en ella. Fue descubierto para un personaje importante en la serie de 'The Following', de 2013.

" Nunca dije que quería ser actor cuando era niño. No lo sabía. Pensé que iba a ser cantante y músico", explicó Canto sobre su transición a la actuación en una entrevista con Collider en febrero de 2013.

Adan Canto estaba casado con Stephanie Ann Canto. Imagen Getty Images



"Eso es lo que he estado haciendo durante gran parte de mi vida. Pero la música, en México, simplemente no estaba funcionando", confesó entonces.

"Entonces me dediqué a la actuación y me enamoré de ella. ¡Fue increíble! Era un gran lugar seguro para desahogarse. Y luego descubrí que realmente podía hacer esto y vi un futuro en ello".

"Todo lo que siempre me ha interesado, podría aplicarlo en esta área. Así que caí en eso y funcionó", confesó hace poco más de 10 años atrás.

A Adan Canto también le gustaban los deportes. En septiembre de 2016 compitió en el Nautica Malibu Traithalon. Imagen Getty Images

Adan Canto se confesó sobre su paso de México a EEUU

En enero de 2022, Canto también habló sobre cómo había sido la transición de su carrera de México a Estados Unidos mientras intentaba no ser encasillado.

PUBLICIDAD

"Para ser honesto, no sé si había formado una estrategia específica para afrontar esto", le dijo a Observer.

" Fui honesto conmigo mismo y con mi equipo durante todo el proceso. Obviamente, leí ciertos personajes o guiones que inmediatamente dije: '¡Por supuesto que no! ¡No!'", reveló.

" Conozco la cultura del norte de México (porque) crecí en ella, así que puedo decir cuando alguien está luchando por encontrar una realidad que está lejos de la real, así que honestamente me quedé con la honestidad dentro de mí", compartió.

"No quería hacer nada que no sonara o no me pareciera correcto, y creo que he sido bendecido con buenas oportunidades y luché por otras oportunidades que no necesariamente me fueron entregadas", dijo sobre cómo eligió los personajes que hizo en Hollywood sin caer en los estereotipos.

En EEUU tuvo participaciones en 'Mixology', 'Narcos', 'Blood and Oil' y 'Second Chance'. El primer papel relevante en el cine para él fue el del superhéroe Sunspot en 'X-Men: Days of future past', estelarizada por Hugh Jackman en 2014.

Tras su repentina muerte deja una viuda, la también actriz Stephanie Ann Canto, y dos hijos: Roman Alder (3 años) y Eve Josephine (1).