Muere Adan Canto, actor de ‘The Cleaning Lady’, tras luchar secretamente contra el cáncer

Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

Adan Canto, protagonista de la serie dramática ‘The Cleaning Lady’, falleció a los 42 años el lunes 8 de enero.

De acuerdo con Deadline, que anunció el deceso este martes, el actor mexicano-estadounidense mantenía en privado una batalla contra el cáncer de apéndice.

Aunque la enfermedad impidió a Canto integrarse a las filmaciones de la tercera temporada del popular ‘show’, que iniciaron en diciembre, él planeaba unirse al elenco más adelante.

El actor encarnó a ‘Arman Morales’ durante las dos primeras entregas del programa, por lo que presuntamente en él se le rendirá un homenaje con una tarjeta en el estreno de los nuevos episodios.

Al galán de Hollywood le sobreviven su pareja, Stephanie Ann Canto, y sus dos pequeños, Roman Alder, de tres años y medio, y Eve Josephine, de un año y medio.

El actor Adan Canto formó una familia con su esposa, Stephanie Ann Canto, y sus pequeños, Roman Alder y Eve Josephine. Imagen The Grosby Group y Stephanie Ann Canto/Instagram

Hasta el momento, la actriz y escritora no se ha pronunciado sobre el difícil momento que atraviesa por el deceso de su marido.

Por su parte, Warner Bros. Television y Fox Entertainment, en una declaración conjunta, afirmaron estar “desconsolados” por la muerte de Adan, a quien calificaron como un “querido amigo”.

“Esta es una pérdida insondable, y lloramos justo a su esposa Stephanie, sus hijos y sus seres queridos. Lo echaremos mucho de menos”, indicaron.

¿Quién era Adan Canto?

Adan Canto nació en Ciudad Acuña, Coahuila, y creció en Del Rio, Texas, reporta Variety. A los 16 años, dejó su casa para comenzar una carrera como cantante y guitarrista en la Ciudad de México.

Escribió canciones para varios televisivos y películas mexicanas y, finalmente, subió al escenario en una adaptación para teatro de ‘Todo sobre mi madre’, de Pedro Almodóvar.

Su primer trabajo en la pantalla chica se dio con ‘Estado de Gracia’, de 2009, mientras que en el llamado séptimo arte fue en el ‘thriller’ ‘Sin memoria’.

Debutó en Estados Unidos cuatro años más tarde, en 2013, gracias a ‘The Following’. Luego de eso, él tuvo participaciones en ‘Mixology’, ‘Narcos’, ‘Blood and Oil’ y ‘Second Chance’.

El primer papel importante en el cine fue el del superhéroe ‘Sunspot’ en ‘X-Men: Days of future past’, estelarizada por Hugh Jackman en 2014.