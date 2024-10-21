¿Qué es la ‘cocaína rosa’, sustancia que se habría encontrado en el organismo de Liam Payne?

Conforme avanzan los días, nuevos detalles sobre la sorpresiva muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, han sido dados a conocer.

El cantante de 31 años falleció la tarde del pasado 16 de octubre luego de caer desde el balcón de su habitación, a unos 45 pies, en el hotel del que era huésped en Buenos Aires, Argentina.

Horas después de lo sucedido, el Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial de dicho país empezó la autopsia del artista, informó La Nación.

En su primer reporte, los peritos determinaron que él perdió la vida por “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa” en el cráneo, tórax, abdomen y extremidades, expuso The New York Times.

Por su parte, este lunes, ABC News dio a conocer, citando “fuentes”, que los resultados del examen toxicológico realizado al intérprete habrían revelado que él “tenía múltiples sustancias en su organismo cuando cayó y murió”.

Entre esas “sustancias” se encuentran, puntualiza el medio con base en sus ‘insiders’, “cocaína rosa”, “cocaína, benzodiazepina y crack”.

Dichos datos han sido respaldados por el portal TMZ, el cual añade que, a decir de sus informantes en la policía local, presuntamente los expertos igualmente hallaron “cristal” en la sangre de Payne.

¿Qué es la ‘cocaína rosa’ que presuntamente consumió Liam Payne?

De acuerdo con Sergio Parra, periodista especializado en temas de ciencia para National Geographic España, la ‘cocaína rosa’ o ‘tusi’, es el término usado para llamar a una mezcla peligrosa de sustancias psicoactivas.

Se nombre proviene, explica él, de una deformación del 2C-B, una droga sintetizada por Alexander Shulgin en 1974, la cual ofrece, en su forma pura, efectos alucinógenos y estimulantes.

La ‘cocaína rosa’ suele ser la combinación indiscriminada de estupefacientes como la ketamina, MDMA (conocida popularmente como éxtasis) y, a veces, fentalina, cafeína y/o metanfetamina.

A diferencia de la sustancia original, que ofrece una experiencia predecible, el ‘tusi’ genera un cóctel de efectos impredecibles y altamente peligrosos para la salud, afirma Parra.

Por su parte, BBC News expone que la ‘cocaína rosa’ surgió alrededor de 2010 en Colombia y que puede encontrarse en forma de polvo o píldora.

Su color vibrante, detalla, está diseñado así para realzar su atractivo visual y se consigue con colorante alimentario y, ocasionalmente, con sabor fresa.

Los peligros de la ‘cocaína rosa’

El Mundo describe que la ‘cocaína rosa’ implica “riesgos significativos” para el bienestar de quienes la consumen “debido a las propiedades y los efectos de cada uno de sus componentes”.

Por un lado, la ketamina puede causar un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, así como daño al hígado, se señala en el sitio web.

Entre tanto, el MDMA actúa como un potente estimulante y altera la liberación de neurotransmisores, como la serotonina, provocando euforia, aumento de sociabilidad y energía, pero también puede llevar a hipertermia, deshidratación y trastornos cardiovasculares.

“La combinación de estas sustancias incrementa los riesgos para la salud ya que la acción estimulante del MDMA y la cafeína puede ocultar los efectos sedantes de la ketamina, llevando a una sobredosificación inadvertida”, explican de Energy Control, un programa contra adicciones de la Asociación Bienestar y Desarrollo en España.

“La mezcla puede provocar una sobrecarga en el sistema cardiovascular y termorregulador del cuerpo, aumentando el riesgo de episodios de hipertermia, deshidratación severa y fallos orgánicos críticos”, agregan.

El diario ABC indica que por la ‘cocaína rosa’ se incrementa la falsa sensación de control y de las capacidades de la persona, que se confunde realmente con un estado de nerviosismo y excitación muy elevado. Sus efectos duran entre 4 y 8 horas.