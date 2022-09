William derrama amor por su "abuelita" en su primer mensaje sobre la muerte de la reina Isabel

Tras la muerte de su abuela, la reina Isabel II, el príncipe William se sumergió de lleno en los protocolos y eventos oficiales que marcan una nueva era en la casa Windsor con su padre Carlos III como rey y él como el nuevo príncipe de Gales.

En este sentido, en las últimas horas, el duque de Cambridge, quien también ahora es duque de Cornwall, acompañó a su padre en su proclamación como rey y tuvo un emotivo momento junto a Kate Middleton, el príncipe Harry y Meghan Markle.

Sin embargo, el nuevo príncipe de Gale también dedicó un tiempo para reflexionar sobre la pérdida de su "Grannie” (abuelita), como el la llama de cariño.

El príncipe William recordó con amor a su "abuelita" en su primer comunicado tras la muerte de la reina Isabel



En sus cuentas oficiales de redes sociales, el duque de Cambridge compartió un conmovedor mensaje en donde señaló algo que tal vez muchos han pasado por alto.

Más allá que el mundo perdiera a un “líder extraordinario” con el sensible fallecimiento de la reina, él perdió a su abuela.

La ausencia de su abuelita sin duda causa dolor, pero al mismo tiempo lo orilla a reflexionar sobre lo afortunado que fue al poder compartir esta vida con ella.

"El jueves, el mundo perdió a un líder extraordinario, cuyo compromiso con el país, los Reinos y la Commonwealth fue absoluto. Mucho se dirá en los próximos días sobre el significado de su reinado histórico.

Yo, sin embargo, he perdido una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He tenido el beneficio de la sabiduría y tranquilidad de la Reina en mi quinta década.

Mi esposa ha tenido veinte años de su guía y apoyo. Mis tres hijos pudieron pasar vacaciones con ella y crear recuerdos que durarán toda su vida".



El nuevo príncipe de Gale igualmente resaltó el gran apoyo que tuvo de la reina Isabel y pronosticó que aún falta tiempo para que comprenda la vida sin su abuelita.

“Ella estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y ella estuvo a mi lado durante los días más tristes de mi vida. Sabía que llegaría este día, pero pasará algún tiempo antes de que la realidad de la vida sin Grannie se sienta realmente real”.

El príncipe William también aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño que le han dedicado a él y a su familia y expresó su compromiso a sus responsabilidades reales.

"Le agradezco la amabilidad que nos mostró a mi familia ya mí. Y le agradezco en nombre de mi generación por dar un ejemplo de servicio y dignidad en la vida pública que fue de otra época, pero siempre relevante para todos nosotros".

En el cierre de su mensaje, el duque de Cambridge mostró nuevamente el impacto que tuvo su abue en su vida al recordar una de las lecciones que le dejó sobre el dolor y el amor.

"Mi abuela dijo que el dolor era el precio que pagamos por el amor. Toda la tristeza que sentiremos en las próximas semanas será testimonio del amor que sentimos por nuestra extraordinaria Reina. Honraré su memoria apoyando a mi padre, el Rey, en todo lo que pueda".



El emotivo mensaje del príncipe William fue publicado en una serie de imágenes con fondo negro en sus cuentas de Twitter e Instagram, en las cuales ya es visible su nuevo título real “The Prince and Princess of Wales” (el príncipe y princesa de Gales).