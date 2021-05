El príncipe Harry tomó terapia porque temió perder a Meghan Markle después de una fuerte discusión

La serie documental 'The me you can't see' que produjeron el príncipe Harry y Oprah Winfrey se estrena este viernes 21 de mayo a través de Apple TV +. En el serial, el duque de Sussex compartió los problemas de salud mental que ha enfrentado y algunos eventos que lo marcaron, como la muerte de su madre y una fuerte discusión con Meghan Markle que lo llevó a tomar terapia.

También cuenta uno de los capítulos más difíciles de su vida, cuando tenía entre 28 y 32 años de edad y estuvo dispuesto a refugiarse en las drogas y el alcohol para "enmascarar sus emociones" porque sufría ataques de pánico y ansiedad, reportó la revista Hello! respecto a lo que se ve en la serie.

"Simplemente comenzaba a sudar. Me convencía a mí mismo de que mi rostro estaba rojo brillante y, por lo tanto, todos podían ver cómo me sentía, pero ninguno podría saber por qué, así que era vergonzoso", compartió en la serie que presenta Oprah.

Harry agregó: "Estaba dispuesto a beber, a tomar drogas, a intentar y hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía. Probablemente bebería el equivalente a una semana en un día, un viernes o un sábado por la noche. Y me encontraba bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo", explicó.

Desde hace cuatro años el duque de Sussex toma terapia, fue gracias a una fuerte discusión con su entonces novia Meghan Markle que comenzó con las sesiones, pues sabía que, de no hacerlo, su relación terminaría.

"Vi a médicos de cabecera. Vi a médicos, a terapeutas, a terapeutas alternativos. Vi a todo tipo de personas, pero fue conocer y estar con Meghan. Sabía que si no hacía la terapia y me arreglaba, iba a perder a esta mujer con la que podía ver pasar el resto de mi vida", confesó en la entrevista.

Fue una sugerencia de la duquesa lo que detonó la pelea: "Cuando ella dijo: 'Creo que necesitas ver a alguien', fue en reacción a una discusión que tuvimos. Y en esa discusión, sin saberlo, volví a Harry, de 12 años".

El nieto de la reina Isabel II señaló que su terapeuta le explicó que no había procesado la trágica muerte de su madre, por lo que actuaba como un niño preadolescente: 'Nunca se te permitió hablar de eso y de repente ahora surge de diferentes maneras como proyección'", recordó sobre las palabras del especialista. Fue así como Harry descubrió que estaba "atrapado en un proceso de pensamiento o una mentalidad".

También, el hermano del príncipe Wiliam confesó haberse sentido "mal" por su comportamiento ante los pensamientos suicidas que pasaron por la mente de Meghan Markle, debido a la presión que vivió de parte de la prensa británica y los comentarios racistas de la familia real, tema del que ya había hablado en la polémica entrevista con Oprah Winfrey.

Harry recordó un evento de caridad al que asistieron en el que su esposa lloró por pensar en quererse quitar la vida: "Me sentí mal de que se pusiera tan mal. Ella iba a terminar con su vida. No debería tener que llegar a eso. ¿Me arrepiento de algo? Sí. Mi mayor arrepentimiento es no haber adoptado una postura más temprana en mi relación con mi esposa y denunciando el racismo".

Incluso, comparó la situación que enfrentó su madre, la princesa Diana, cuando mantuvo una relación con Dodi Al Fayed: "La historia se repetía. Mi madre fue perseguida hasta la muerte mientras estaba en una relación con alguien que no era blanco y mira lo que pasó. Es increíblemente detonante perder a otra mujer en mi vida".

El duque de Sussex también compartió que a finales de sus 20 comenzó a cuestionar su permanencia en la realeza, pues considera que se siente "fuera del sistema", como Lady Di. "La única forma de liberarse y escapar es decir la verdad", agregó.