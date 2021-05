Harry recordó cuando vivía su etapa "salvaje" de drogas y sus polémicas fotografías en Las Vegas

"Mira cuanta gente hace lo mismo. Ellos no están conscientes (de lo que hacen) en ese momento. Yo ciertamente no estaba consciente (de lo que hacía) cuando andaba salvaje. Es como, '¿Por qué estoy haciendo esto?' En ese momento, es como 'Esto es divertido. Estoy en mis 20. Es lo que debes de hacer'", agregó.

El abuso de alcohol y marihuana de Harry hizo que su padre, el príncipe Carlos, lo llevara a una clínica de rehabilitación a los 16 años para conocer adictos en rehabilitación, según The New York Times.

Al hablar sobre su vida de realeza en el Reino Unido, el príncipe dijo que estar expuesto públicamente todo el tiempo a través de los medios es como estar en un parque de animales y 'The Truman Show', película de 1998 estelarizada por Jim Carrey en la que el protagonista descubre que su vida es un drama televisivo.

" Sí, es como una mezcla de 'The Truman Show' y vivir en un zoológico" , respondió cuando Dax Shepard le preguntó sobre su vida bajo la lupa mediática.

Cuando Shepard le cuestionó si se sentía dentro de una jaula al realizar las tareas reales, como participar en eventos caritativos y giras por territorios británicos, el príncipe respondió: "Es el trabajo, ¿verdad? hay que hacerlo. Yo pasaba los 20 años y pensaba: 'No quiero este trabajo. No quiero estar aquí. No quiero estar haciendo esto'. Mira lo que esto le hizo a mi mamá. ¿Cómo voy a poder sentar cabeza y tener una esposa y familia cuando sé que va a volver a ocurrir de nuevo'".