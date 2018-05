Adiós al príncipe rebelde: cómo Harry encontró su camino (al altar) y se reconcilió con su destino

Los años difíciles

Siguiendo los pasos de su hermano mayor, el príncipe William, Harry ingresó a la escuela que sus padres eligieron para él, el prestigioso Eton College . Ahí fue donde comenzó a rebelarse, llegando a tener problemas con la autoridad escolar "no me gustaba Eton y quería ser malo"; así lo dijo a un grupo de adolescentes de Sudáfrica rehabilitados tras pasar por las pandillas - como reporta el Telegraph - y llegó a pensar que prefería acabar en una correccional.

El príncipe soldado

A partir de entonces, ha estado activo de una serie de causas caritativas. En 2006 cofundó una organización benéfica para ayudar a los huérfanos del VIH en Lesotho , en el sur de África. Su trabajo más reciente se ha centrado en las necesidades de los veteranos del ejército y las personas con problemas de salud mental. Ha viajado al polo norte y al polo sur con la organización benéfica para veteranos Walking With The Wounded y fundó los Invictus Games en 2014, una competencia deportiva internacional para hombres y mujeres con lesiones y prótesis.

En el último año, Enrique se ha unido al príncipe William y a su esposa Kate en un esfuerzo por combatir el estigma de la enfermedad mental. Como parte de ese esfuerzo, los hermanos hablaron abiertamente por primera vez sobre la muerte de su madre y Harry reconoció que gran parte del problema había sido ese: esconder la cabeza bajo tierra ante la tragedia y no saber asimilar el dolor... "Yo tenía 12 años, mi madre acababa de morir y me hicieron caminar junto a su féretro rodeado de miles de personas. No creo que a ningún niño se le pueda obligar a eso. Creo que hoy en día no permitiríamos algo así".

Confesó también Harry todo lo que supuso para él Diana , que siempre fue su conexión con el "mundo real" . "A veces me he sentido como un pez dorado dentro de una pecera", admitió. "Mi madre puso un especial empeño en mostrarnos la vida de la gente corriente, siempre recordaré cuando nos llevó a ver un albergue para gente sin techo. Gracias a ella, valoro especialmente cosas como salir a comprar y entrar en supermercado".

El hombre enamorado

De hecho, el exceso de atención, fue la razón de fondo de los fracasos románticos de Harry con sus anteriores novias, que no soportaron la presión. "Todo era una locura y daba miedo", llegó a confesar Chelsy Davy, su primer gran amor, en una entrevista para The Times. "Llegó un momento en que me sentía incómoda a su lado, por toda la atención involuntaria que provocábamos cada vez que pisábamos la calle juntos. Se me hizo insoportable, pero no tuvo nada que ver con él... Creo que seremos buenos amigos durante el resto de nuestras vidas".