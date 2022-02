Príncipe Harry demanda de nuevo a editorial de tabloides británicos por difamación

El año pasado, el nieto de la reina Isabel demandó al Mail on Sunday y el Daily Mail por decir en sus historias que él le había dado la espalda a unos militares británicos. Ambas partes de la disputa llegaron a un acuerdo extrajudicial y la Associated Newspapers Limited se disculpó e hizo una donación a la fundación del príncipe, Invictus Games, que apoya programas para veteranos, reportó The Daily Beast.