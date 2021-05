A un mes de dejar a una agencia en bancarrota, Meghan Markle gana otra demanda contra un medio británico

Este miércoles 5 de mayo, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que Meghan Markle es la única dueña de los derechos de autor de la carta "privada y confidencial" que le envió a su padre en agosto de 2018. La misiva fue publicada por extractos en cinco artículos, por el Mail on Sunday, tanto de forma impresa como en línea, en febrero de 2019. El juez le dio el triunfo a Markle en el último reclamo de derechos de autor que hizo contra Associated Newspapers.

Fue en una audiencia remota que la esposa del príncipe Harry se coronó como ganadora de la última ronda de la batalla legal que inició en septiembre de 2019. Tras dos años y medio del enfrentamiento, que iniciaron cuando la estadounidense de 39 años demandó por primera vez al editor de Mail on Sunday y Mail Online, finalmente el fallo fue a su favor, informó People.

De acuerdo con el reporte, los abogados de la compañía de medios habían afirmado que el ex jefe de comunicaciones del Palacio de Kensington, Jason Knauf, poseía parte de los derechos de autor, ya que había visto una versión anterior de la carta y desempeñado un papel en su redacción. Sin embargo, este día se reveló que Knauf había negado "enfáticamente" la coescritura de la carta.

"El señor Knauf no redactó, y nunca afirmó haber redactado, ninguna parte del borrador electrónico o la carta", declararon los abogados de la duquesa de Sussex en documentos oficiales de la corte. Agregaron que ella escribió la carta usando la aplicación Notes de su iPhone "alrededor de la primera semana de agosto de 2018".

El abogado de Associated Newspapers, Andrew Caldecott, dijo que era "un motivo de pesar" para el editor del periódico que Knauf no hubiera aclarado previamente su papel en la redacción de la carta. Una vez que el editor se enteró de la declaración de Knauf, su equipo legal "reconoció rápidamente el impacto de la información" e indicó que no se opondría al fallo.