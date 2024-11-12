¿Ernestina Sodi no podía ni ver a Laura Zapata? La complicada relación de la familia de Thalía

Video Ernestina Sodi defendió así a Thalía cuando dijeron que se había “sacado costillas”

Durante años, Ernestina Sodi y Laura Zapata, hermanas de Thalía permanecieron distantes y poco hablaban sobre sus problemas personales al punto que el drama entre ellas quedó en silencio por un tiempo.

Pero con la reciente muerte de Ernestina Sodi, las peleas que existieron entre las hermanas resurgieron y están sorprendiendo a más de uno.

¿Cuándo murió Ernestina Sodi? ¿Qué enfermedad tenía la hermana de Thalía?

El viernes 8 de noviembre de 2024, Ernestina Sodi Miranda murió a los 64 años de edad en la Ciudad de México. La escritora e historiadora pasó tres semanas internada por varias complicaciones.

El 18 de octubre ingresó al Hospital ABC de Santa Fe en la Ciudad de México, tras sufrir un infarto al miocardio. Tres días después, se reportó que se le habría reventado la aorta provocándole otro infarto, por lo que desde entonces estuvo en terapia intensiva.

Ernestina Sodi no padecía de ninguna enfermedad, pero luego de estar internada por los infartos, se reportó que su salud se complicó al tener el “cerebro inflamado” y la presión arterial "peligrosamente alta" por la retención de líquidos.

Fue su hija, la actriz Camila Sodi quien anunció la muerte de Ernestina la madrugada del 9 de noviembre luego de compartir una fotografía en su cuenta de Instagram.

Tras la muerte de Ernestina, Thalía anunció su retiro de redes sociales mientras la pelea de su hermana Laura Zapata con Ernestina tomó fuerza nuevamente.

¿Por qué Ernestina Sodi y su hermana Laura Zapata estaban distanciadas? Su pleito de más de 20 años

Aunque en algún momento las hermanas de Thalía, Ernestina Sodi y Laura Zapata, mantenían una buena relación, todo cambió cuando ambas enfrentaron un terrible incidente.

El 22 de septiembre de 2002 Laura y Ernestina fueron interceptadas por un grupo criminal. Luego de secuestrarlas, las mantuvieron en cautiverio: Laura fue liberada luego de 18 días y Ernestina a los 45 días.

El distanciamiento entre Ernestina y Laura sucedió cuando ambas contaron sus versiones y se encontraron muchas diferencias sobre cómo ocurrieron los hechos. Ernestina dijo que su hermana había intervenido para retrasar su liberación y Laura dijo que eso era mentira.

La actriz reveló que todo el incidente fue provocado porque los criminales querían el dinero del esposo de Thalía, Tommy Mottola, un importante empresario.

Esto es un secuestro, no es nada personal. Queremos el dinero de Tommy Mottola y queremos 5 millones de dólares.



Ernestina Sodi dijo que desconfiaba de Laura y en su libro ‘Líbranos del mal’, sugirió que Laura podría haber tenido un papel en la prolongación de su cautiverio. Por su lado, Laura Zapata produjo la obra de teatro ‘Cautivas’ en la que contó su experiencia.

Ni Thalía ni Ernestina estaban contentas con la obra, por lo que se reportó que incluso amenazaron con demandar si se incluían los nombres de Thalía y Tommy Mottola en la obra.

¿Thalía también estaba distanciada de Ernestina Sodi y Laura Zapata? Así era la relación de las hermanas

La disputa entre Ernestina Sodi y Laura Zapata provocó tensión en la familia y durante más de 20 años las hermanas estuvieron distanciadas. Pero la situación con Thalía fue diferente.

Luego de su liberación, Thalía se dejó ver con Ernestina en varias ocasiones y mantuvieron una relación cercana, saliendo de vacaciones y pasando tiempo juntas, como lo dejaban ver en redes sociales.

Tras la muerte de Ernestina, se reportó que Thalía habría organizado el funeral de su hermana. Ella mostró imágenes de la despedida de su hermana en su cuenta de Instagram. Ernestina fue velada en una funeraria de la Ciudad de México y el 11 de noviembre sus restos fueron llevados al Panteón Francés.

Por su parte, Laura Zapata no acudió al velorio y dejó muy claros sus motivos.

Considero que sería desviar la nota, yo quiero que la nota sea que ella partió, no si Laura vino, Laura no vino. Hablé con mis hijos y lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y que descanse en paz. No voy a llorar su muerte, voy a festejar su vida.

La publicación de Laura Zapata tras la muerte de Ernestina Sodi que causó polémica

Luego de confesar por qué decidió no ir al funeral de Ernestina Sodi, Laura Zapata subió una publicación a redes sociales que causó polémica por su actitud.

Tras la muerte de Ernestina, la actriz subió una fotografía de su familia paterna en la que agradeció su apoyo y al mismo tiempo se volvió blanco de críticas.

Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo.

Laura dio otro golpe a la familia de Ernestina y Thalía cuando en redes sociales intentaron defenderla, señalando que tras la muerte de Ernestina, Thalía promocionó ropa y llegó al panteón maquillándose, a lo que Laura respondió en redes sociales con lo que muchos vieron como una burla a su hermana.

