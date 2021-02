Policía de Los Ángeles no busca a los perros de Lady Gaga: la artista pide ayuda para recuperar a Gustav y Koji

La policía de Los Ángeles todavía no tiene a ningún arrestado ni persona de interés en el caso de los perros de Lady Gaga , Gustav y Koji , dos días después de que el ataque y robo de los animales dejara a su paseador en el hospital, herido de bala en el pecho. La única que logró escapar y ser recuperada fue Miss Asia , la bulldog francés que más tiempo lleva con la artista.

La policía investiga el caso como un tiroteo, no como un robo de perros, señaló la detective Meghan Aguilar a Univision. “Los detectives siguen investigando, pero hasta ahora no hay nada aparte de lo que ya hemos anunciado”, consignó. “No hay sospechosos arrestados … no hay personas de interés … Los detectives están investigando todas las pistas”.