Juegos Olímpicos París 2024: el regreso de Céline Dion, Lady Gaga y otros famosos en la inauguración
La ceremonia de inauguración estuvo llena de glamour y momentos emotivos, en las que algunas celebridades del mundo del espectáculo estuvieron presentes. Céline Dion, Lady Gaga, Ariana Grande y otros famosos hicieron sus apariciones triunfales.
La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 se llevó a cabo el 26 de julio. El espectacular evento contó con la presencia de varias estrellas del entretenimiento.
Entre los artistas destacados estuvieron Lady Gaga y Céline Dion, quienes deleitaron al público con sus actuaciones.
Lady Gaga cautivó con su espectáculo
La cantante sorprendió con una actuación al estilo cabarét, interpretando 'Mon Truc En Plumes' en francés. Acaparó la atención de todos con su llamativo vestuario lleno de plumas.
El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios
La cantante canadiense cerró el evento con una actuación estelar desde el primer escenario de la Torre Eiffel, interpretando el clásico 'L’Hymne à l’amour' de Edith Piaf. Vestida con un impresionante vestido de pedrería y borlas, Dion cantó las notas altas con gran claridad, marcando su regreso a los escenarios después de una pausa debido a su salud.
Esta presentación fue significativa ya que fue el primer concierto de Céline Dion desde que reveló que vive con el síndrome de la persona rígida, una condición que afecta el sistema nervioso.
Más famosos en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024
Otras celebridades estuvieron presentes en el gran evento y posaron en la alfombra roja, como Ariana Grande, quien llegó con un atuendo inspirado en la icónica actriz francesa Audrey Hepburn. Junto a Cynthia Erivo, coestrella de la película 'Wicked', Ariana Grande trajo la energía de sus personajes Glinda y Elphaba a la celebración olímpica.
Anna Wintour, directora de la revista Vogue y el actor Baz Luhrmann también estuvieron presentes en el evento.
John Legend y su esposa Chrissy Teigen llegaron acompañados de sus hijos y así posaron en la alfombra roja.
El rapero Pharrell desfiló por la pasarela con un atuendo deportivo.
El preludio de los Juegos Olímpicos París 2024
Un día antes de la inauguración, varias celebridades asistieron a un importante evento organizado por la Fundación Louis Vuitton. El lugar estuvo lleno de estrellas de la talla de Rosalía, Jeremy Allen White y Zendaya.
La cantante francesa Aya Nakamura también estuvo presente, abanderando la música moderna con una poderosa performance. La banda de metal Gojira hizo historia al convertirse en la primera banda de su género en actuar en una inauguración olímpica, con un número que incluyó a la Orquesta Sinfónica de París.