Juegos Olímpicos París 2024: el regreso de Céline Dion, Lady Gaga y otros famosos en la inauguración

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 se llevó a cabo el 26 de julio. El espectacular evento contó con la presencia de varias estrellas del entretenimiento.

Entre los artistas destacados estuvieron Lady Gaga y Céline Dion, quienes deleitaron al público con sus actuaciones.

Inauguración Juegos Olímpicos París 2024 Imagen Ryan Pierse/Getty Images

Lady Gaga cautivó con su espectáculo

La cantante sorprendió con una actuación al estilo cabarét, interpretando 'Mon Truc En Plumes' en francés. Acaparó la atención de todos con su llamativo vestuario lleno de plumas.

Lady Gaga en los Juegos Olímpicos París 2024. Imagen Kevin C. Cox/Getty Images

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios

La cantante canadiense cerró el evento con una actuación estelar desde el primer escenario de la Torre Eiffel, interpretando el clásico 'L’Hymne à l’amour' de Edith Piaf. Vestida con un impresionante vestido de pedrería y borlas, Dion cantó las notas altas con gran claridad, marcando su regreso a los escenarios después de una pausa debido a su salud.

Esta presentación fue significativa ya que fue el primer concierto de Céline Dion desde que reveló que vive con el síndrome de la persona rígida, una condición que afecta el sistema nervioso.

Céline Dion en los los Juegos Olímpicos París 2024. Imagen Handout/Screengrab by IOC via Getty Imag

Más famosos en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024

Otras celebridades estuvieron presentes en el gran evento y posaron en la alfombra roja, como Ariana Grande, quien llegó con un atuendo inspirado en la icónica actriz francesa Audrey Hepburn. Junto a Cynthia Erivo, coestrella de la película 'Wicked', Ariana Grande trajo la energía de sus personajes Glinda y Elphaba a la celebración olímpica.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Imagen Getty Images

Anna Wintour, directora de la revista Vogue y el actor Baz Luhrmann también estuvieron presentes en el evento.

Anna Wintour y Baz Luhrmann en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024. Imagen Matthew Stockman/Getty Images

John Legend y su esposa Chrissy Teigen llegaron acompañados de sus hijos y así posaron en la alfombra roja.

John Legend y su esposa Chrissy Teigen en compañía de sus hijos. Imagen Matthew Stockman/Getty Images

El rapero Pharrell desfiló por la pasarela con un atuendo deportivo.

El preludio de los Juegos Olímpicos París 2024

Un día antes de la inauguración, varias celebridades asistieron a un importante evento organizado por la Fundación Louis Vuitton. El lugar estuvo lleno de estrellas de la talla de Rosalía, Jeremy Allen White y Zendaya.

Famosos como Rosalía, Jeremy Allen White y Zendaya asistieron a un importante evento organizado por la Fundación Louis Vuitton. Imagen Getty Images

La cantante francesa Aya Nakamura también estuvo presente, abanderando la música moderna con una poderosa performance. La banda de metal Gojira hizo historia al convertirse en la primera banda de su género en actuar en una inauguración olímpica, con un número que incluyó a la Orquesta Sinfónica de París.