Lady Gaga está "devastada": Gustav y Koji son "sus bebés" y el paseador de perros tiroteado es su amigo

Un día después del suceso, la cantautora se mantiene en silencio, abatida por lo que está ocurriendo. Según confió una fuente cercana a Lady Gaga a ET Online , para ella, "sus perros son sus bebés y está completamente devastada y horrorizada por esto... Se siente algo impotente porque está lejos en Italia, pero está haciendo todo lo que puede y orando por Ryan, Koji y Gustav".

La protagonista de 'A Star Is Born' (2018) está en Roma para interpretar a Patrizia Reggiani, la "viuda negra" del jefe de la casa de moda, Maurizio Gucci, al que ella ordenó asesinar en 1995. En días previos se había informado que el Ridley Scott, director de 'Gucci', había anticipado que estarían rodando cerca de un mes en territorio italiano.

En otra entrevista, con The New York Post, Germanotta aseguró que el paseador de los perros, Ryan Fischer, salió de cuidados intensivos y va en franca mejoría. Su hija, afirmó, ha estado en contacto con él frecuentemente mientras se recupera en el hospital.

A los delincuentes que se llevaron a sus 'nietos', Gustav y Koji les suplicó: "Por favor, no lastimen a Koji y Gustav, son animales maravillosos y no le han hecho daño a nadie, así que por favor, no los lastimen".