¿Qué dice la canción que Shakira compartió tras las últimas declaraciones de Piqué sobre su separación?

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué no da tregua. En enero, la colombiana lanzó una canción en la que mencionó a su ex y a su novia, a lo que él respondió usando relojes Casio y un carro Twingo.

Un par de semanas después, de esas indirectas públicas, Piqué publicó su primera fotografía con Clara Chía.

Ahora, una nueva publicación de la cantante llamó la atención de sus fans.

Gerard Piqué habló por primera vez de Shakira desde su separación

Hasta este 2023, el exfubtolista había optado por el hermetismo con lo que respectaba a su separación de la madre de sus hijos.

Incluso, en las ocasiones en las que ‘respondió’ a la canción ‘BZRP Musical Sessions #53’, no la nombró.

Sin embargo, eso cambió a finales de enero, cuando Piqué aseguró que Shakira era la persona más famosa que tenía en su lista de contactos.

Para quienes no estuvieran enterados de lo sucedido entre los dos, añadió:

“Era mi pareja (...) si fuera (tuviera que mencionar) alguien no relacionado con el fútbol”.

Shakira publicó un video trapeando luego de que Piqué la mencionara en una entrevista

Este 14 de febrero, la cantante de ‘Monotonía’ colgó en sus cuentas de redes sociales un video críptico: en 25 segundos, finge trapear el piso y mueve sus labios al ritmo de una canción.

Debido a que la publicación llegó sin una explicación o palabras al pie, muchos centraron su atención en el tema que sonaba de fondo.

Así fue como se descubrió que se trataba de ‘Kill Bill’, uno de los más recientes éxitos de SZA.

¿Qué dice la canción ‘Kill Bill’, de SZA, que Shakira compartió? Traducción de la letra al español

Curiosamente, el tema habla de extrañar a un ex que ya tiene una nueva pareja.

“I'm still a fan even though I was salty / Hate to see you with some other broad, know you happy / Hate to see you happy if I'm not the one drivin' / I'm so mature, I'm so mature / I'm so mature, I got me a therapist to tell me there's other men / I don't want none, I just want you / If I can't have you, no one should, I might…”.

“Sigo siendo tu fan a pesar de que me ardió/ Odio verte con otra mujer, saber que eres feliz / Odio verte feliz si no soy yo la que está manejando / Soy tan madura, soy tan madura / Soy tan madura que me conseguí un terapeuta para que me dijera que hay otros hombres / No quiero a ninguno otro, solo te quiero a ti / Si no puedo tenerte, nadie debería, podría…”



Sin embargo, la canción ‘Kill Bill’ tiene un giro dramático en su letra, pues hacia el coro, SZA se plantea la posibilidad de cometer un crimen pasional:

“I might kill my ex, not the best idea / His new girlfriend's next, how'd I get here? / I might kill my ex, I still love him, though / Rather be in jail than alone / I get the sense that it's a lost cause / I get the sense that you might really love her / The text gon' be evidence, this text is evidence / I try to ration with you, no murders, no crime of passion / But, damn, you was out of reach / You was at the farmer's market with your perfect peach / Now I'm in amazement, playin' on my patience / Now you layin' face-down, got me singin' over a beat”.

“Puede que mate a mi ex, no es la mejor idea / Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí? / Puede que mate a mi ex, aunque aún lo amo / Prefiero estar en la cárcel que sola / Siento que es una causa perdida / Siento que realmente la amas / El mensaje de texto va a ser la evidencia, este mensaje de texto es evidencia / Intento hablar contigo, sin asesinatos, sin crimen pasional / Pero, rayos, estabas fuera de alcance / Estabas en el mercado con tu durazno perfecto / Ahora estoy asombrada, jugando con mi paciencia / Ahora estás acostado boca abajo, me haces cantar al ritmo”.

Fans opinan si la canción ‘Kill Bill’ que Shakira compartió es una indirecta para Gerard Piqué

En cuestión de minutos, la publicación de la artista se llenó de comentarios de todo tipo: desde quienes se enfocaron en su método para hacer la limpieza hasta quienes encontraron entre líneas un mensaje para su ex.

Varios usuarios, por ejemplo, señalaron el hecho de que Shakira ‘trapeó’ con tacones puestos: ¿genialidad o una muestra de que alguien más hace la limpieza en su casa?



Sin importar como haya sido, muchos se declararon fans de su estilo y están decididos a incorporarlo en sus vidas.



De igual manera, el hecho de que el trapeador estuviera seco y sin productos de limpieza fue ampliamente comentado.



Los fans de Shakira demostraron, de nuevo, que siempre tienen una respuesta a quienes la critican: en este caso, hacia quienes señalaron que “no sabe” limpiar una alfombra.



Otros, centraron su atención en la canción que acompañó su publicación: ¿una nueva indirecta para Piqué?



Hay quienes creen que la mamá de Milán y Sasha no tiene que sacar nuevas canciones para expresar su sentir hacia su ex.



Así, según algunos fans, Shakira reitera su estatus de ‘loba’.



Cuéntanos, ¿tú qué piensas que significa la canción que compartió Shakira tras las declaraciones de Gerard Piqué?, ¿crees que solo estaba expresando su gusto por ‘Kill Bill’ en el Día de San Valentín o era una indirecta para su ex?

