Pepe Aguilar reacciona tras redadas contra inmigrantes en EEUU y anuncia "resistencia pacífica"

Video Pepe Aguilar en “resistencia pacífica” tras redadas: Chiquis pide que se “comporten” en protestas

Pepe Aguilar publicó un mensaje en Instagram en el que abordó temas como la "dignidad" de las personas luego de las recientes imágenes que se han dado a conocer en las últimas horas en las que se documentan redadas y detenciones del gobierno de EEUU contra inmigrantes sin documentos.

Agentes federales de inmigración arrestaron a 44 personas el viernes 6 de junio en diversas partes de Los Ángeles, lo que provocó enfrentamientos en al menos un lugar, donde los agentes lanzaron granadas aturdidoras para intentar dispersar a una multitud que se había reunido para protestar por las detenciones.

Pepe Aguilar reacciona luego de detenciones en Los Ángeles

En el video que Pepe Aguilar publicó este fin de semana presentó el adelanto de una canción que salió de una "bohemia" con su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal.

En ella aborda el drama que muchas familias viven en EEUU ante el temor de ser deportadas, algo que se ha recrudecido en la actual administración de Donald Trump.

"Está 'cañón' lo que está pasando", dijo el cantante en alusión al alcance de los hechos.

El patriarca de una de las dinastías más simbólicas del regional mexicano lanzó un mensaje en donde da una postura en el contexto de la zozobra que está generando la actual política migratoria en EEUU.

Pepe Aguilar lanzó apareció así para anunciar una "resistencia pacífica" con su música ante la ola de detenciones y redadas en EEUU contra inmigrantes sin documentos.



" Uno tiene que seguir adelante y trabajando y haciendo lo posible para seguir haciendo las cosas con la mayor dignidad y el mayor orgullo, la mayor legalidad y unidos yo creo que podemos revertir cualquier situación, la que sea".

" Al cantar creo que tengo esa responsabilidad de también en su momento, con mi voz y por medio de las letras de las canciones, sean mías o sean de otros compañeros, expresar lo que uno siente", mencionó.

"Yo no le voy a pelear al sistema. Le voy a hacer una resistencia pacífica con arte, con memoria, con cultura, con tradición, con respeto y no hay que olvidarnos de dónde venimos", advirtió Pepe Aguilar, quien reside en el área de Houston, Texas.

¿Qué ha pasado en Los Ángeles?

Los oficiales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ejecutaron órdenes de registro en tres lugares este viernes 6 de junio, afirmó Yasmeen Pitts O’Keefe, portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Los operativos de ICE en el área de Los Ángeles han provocado protestas y rechazo.



Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes tenían conocimiento de que se realizaron arrestos en siete lugares, incluidos dos Home Depots, un almacén en el distrito de la moda y una tienda de donas, dijo Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, o CHIRLA.

