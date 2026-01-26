Pepe Aguilar Pepe Aguilar lamenta “hate” hacia Ángela, pero tiene esperanza: “Regresarán los fans que se merece” El cantante habló de las críticas que aún está recibiendo su retoño. Sin embargo, él se demostró animado ante el futuro que le espera a la esposa de Christian Nodal.



Video Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

Pepe Aguilar volvió a hablar de las críticas que hay en contra de su hija, Ángela Aguilar, quien ha sido objeto de fuertes señalamientos principalmente desde que destapó su relación con Christian Nodal.

La propia cantante ha reconocido que el “ruido”, como ella lo llama, la ha afectado emocionalmente durante casi un par de años.

“No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena”, confesó en un mensaje de Instagram el 31 de diciembre de 2025.

Pepe Aguilar habla del talento de su hija Ángela

Ahora es Pepe Aguilar el que habló acerca del talento artístico de Ángela, el cual, señaló, ha quedado olvidado debido a las polémicas.

En entrevista con Los Angeles Times, él detalló que su retoño “aprendió desde chiquilla” a involucrarse en la música y los arreglos.

“La primera vez que cantó fue a los dos años y medio”, indicó. “Entonces, ahora ella dirige, produce sus discos, produce sus shows, escoge las imágenes. Es una artista que compone muy bien”.

El cantautor, no obstante, puntualizó que actualmente no se están destacando dichas cualidades, y todo por la controversia.

“Desgraciadamente, se ha perdido la atención por el ‘hate’ y otras cosas en los últimos años”, expresó el intérprete de ‘Por mujeres como tú’.

Pese a la situación, el compositor está esperanzado: “Yo creo que es una artista que definitivamente dará mucho más que hablar por su arte que por cualquier otro aspecto”.

“Cuando eso suceda, regresarán los fans que se merece”, auguró para el futuro de la menor de sus descendientes, de apenas 22 años.

Ángela Aguilar entusiasmada por su boda religiosa con Nodal

Si bien, Ángela Aguilar y Christian Nodal se han enfrentado al rechazo en redes sociales, su romance continúa vigente.

De hechos, ellos ya anunciaron que planean casarse por la iglesia el próximo mes de mayo, uno de los meses significativos en su idilio.