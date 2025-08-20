Pepe Aguilar reaparece así luego de que uno de sus ‘hijos’ fuera diagnosticado con dolorosa enfermedad

Video Gordo, el perro de los Aguilar, preocupa a sus fans: se dio un gran banquete con pastel y leche

Pepe Aguilar apareció luciendo un semblante serio justo ahora que uno de sus queridos ‘hijos’ enfrenta un complejo problema de salud.

Fue el propio cantante quien dio a conocer que a Gordo, su perrito pug, “le diagnosticaron artritis severa de cadera” hace 10 días.

“Tiene que estar con fuertes analgésicos porque le cuesta trabajo caminar y brincar. Probablemente necesite cirugía”, escribió en un ‘post’ de Instagram este 19 de agosto.

Pepe Aguilar se deja ver en medio de complicación que enfrenta Gordo

Mientras Gordo recibe su tratamiento, Pepe Aguilar se tomó un tiempo para convivir con su familia durante su estancia en Los Ángeles, California.

El veterano artista; su esposa, Aneliz Álvarez; y sus retoños, Leonardo y Aneliz, disfrutaron el 18 de agosto de un almuerzo en el restaurante Cipriani, ubicado en Beverly Hills, de acuerdo con Hola!

En imágenes difundidas por The Grosby Group, se puede ver a los cuatro a las afueras del establecimiento, aparentemente esperando su vehículo para retirarse de ahí.

Pepe Aguilar y su familia en Beverly Hills. Imagen The Grosby Group



Las fotografías permiten ver que el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ platicaba con su pareja.

Para dicha salida, aparentemente no llevaron con ellos a Gordo, como suelen hacerlo de manera recurrente, según han mostrado en sus redes sociales.

Pepe Aguilar permaneció con un semblante serio. Imagen The Grosby Group



Hasta el momento, el llamado ‘Bandido de amores’ no ha compartido más información acerca del estado del pequeño can, al que él aseguró “ama profundamente”.

Gordo acompañó a Pepe Aguilar en sus últimos conciertos

La semana pasada, Pepe, Ángela y Leonardo se presentaron en el Hollywood Bowl con el concepto ‘Los Aguilar con orquesta’.

En sus plataformas digitales, el cantautor presumió que Gordo estuvo acompañándolos tras el escenario, junto con otros de sus seres queridos y amigos, como Jaime Camil.

“El premio después de una presentación espectacular”, anotaron en la descripción de un clip que los muestra a ambos abrazándose al interior del camerino.