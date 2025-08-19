Pepe Aguilar

Pepe Aguilar sufre duro golpe: diagnostican a uno de sus 'hijos' con dolorosa enfermedad

Pepe Aguilar compartió su pesar y pidió buenas vibras, luego de que su "hijo consentido" fuera recientemente diagnosticado con una enfermedad que ha mermado su movilidad.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Gordo, el perro de los Aguilar, preocupa a sus fans: se dio un gran banquete con pastel y leche

Pepe Aguilar sufrió un duro golpe en medio de la polémica que envuelve a su familia por Ángela y Christian Nodal.

El cantante compartió una triste noticia en su perfil de Instagram que lo tendría preocupado, pues su 'hijo' el Gordo fue diagnosticado con una dolorosa enfermedad que le ha afectado la movilidad.

"Aquí llegando de cenar y acompañado por un pequeño ser que amo profundamente. Desgraciadamente hace 10 días le diagnosticaron artritis severa en la cadera".

Pepe explicó que probablemente el perro de la raza pug deba ser intervenido quirúrgicamente.

"Tiene que estar con fuertes analgésicos porque le cuesta trabajo caminar y brincar. Probablemente necesite cirugía. Pero vamos a salir de ésta queriéndolo mucho. Por lo pronto anda bien a gusto", añadió.

El cantante pidió a sus seguidores "buena vibra para el Gordo", quien es tan importante para Pepe que lleva tatuado su rostro.

El 'hijo' consentido de Pepe Aguilar

En diversas ocasiones, Leonardo y Ángela Aguilar han compartido que el Gordo es el 'hijo' consentido de su padre, pues lo lleva a todos lados.

El perrito ha brillado en diversos eventos, incluso, ha desfilado en alfombras rojas junto al cantante.

Además, tiene una vida llena de lujos, pues usa collares de la marca Louis Vuitton, viaja en avión privado, tiene una zona exclusiva para él en el camerino de Pepe Aguilar, así como también se hospeda en los mejores hoteles.

Pepe Aguilar se tatuó al Gordo en abril de 2024 y el pug lo acompaña a todos lados.
Pepe Aguilar se tatuó al Gordo en abril de 2024 y el pug lo acompaña a todos lados.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram, Mezcalent
