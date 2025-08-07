Hijo adolescente de Paulina Rubio habría sido retenido en el aeropuerto por viajar solo

Andrea Nicolás, el hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera 'Colate', habría sido retenido por las autoridades al llegar al aeropuerto de Madrid, tras haber viajado solo, reportó el programa 'Ventaneando' el 6 de agosto.

Según la periodista Rosario Murrieta, el adolescente de 14 años arribó sin la compañía de 'La Chica Dorada', debido a que ella tiene una orden de presentación en España por una denuncia interpuesta por su ex, quien la acusó de presunta violencia en agravio de su hijo.

"Resulta ser que el niño sí viajó a España solo y que se encontró con una situación verdaderamente tensa cuando llegó al aeropuerto de Madrid, de Barajas".

¿Por qué estuvo retenido el hijo de Paulina Rubio?

La presentadora explicó que Andrea Nicolás estuvo retenido mientras comprobaban su origen y procedencia.

" Las autoridades lo mantuvieron retenido mientras comprobaban de quién era hijo, cómo viajó sólo, si era español, qué nacionalidad, a qué iba y tal y que vivió una situación verdaderamente estresante. No se sabe si llegó al campamento", añadió la periodista.

La tarde del 6 de agosto hubo una moción de emergencia en Miami a la que la cantante no asistió. Esta fue solicitada por 'Colate' para acusarla de no cumplir con lo estipulado por la jueza el 10 de julio, quien le ordenó llevar al adolescente a España para que fuera al campamento en Burgos al que cada año asiste, lo cual ayudaría a mejorar la salud mental del menor.

'Colate' también solicitó a la corte que Paulina sea sancionada y pague los honorarios de su equipo legal.

La abogada de 'La Chica Dorada' no quiso emitir declaraciones sobre la ausencia de la cantante en la corte, ni cuál es su estrategia.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera llevan más de una década en pleitos legales por la custodia de su hijo.