Paulina Rubio acusada por presunto abuso contra su hijo Nico: “Le pegó”

Video Hija de Joan Sebastian habría sido víctima de abuso del actor Jorge Reynoso: son familiares

Paulina Rubio ha sido acusada de presuntamente cometer abuso en contra de su hijo Nico, de 14 años y a quien comparte con su ex Colate Vallejo-Nágera.

La información al respecto de la imputación a la intérprete de ‘Ni una sola palabra’ se dio a conocer en la emisión de Despierta América.

PUBLICIDAD

“Alegan en una corte en la Florida que la cantante mexicana Paulina Rubio le quitó el teléfono celular a su hijo, le pegó y abusó físicamente de él”, explicaron.

De acuerdo con la emisión, durante una audiencia en Miami se indicó “que la policía fue llamada a la casa de la artista” debido a que ella le “había quitado” el móvil a su retoño.

“Y supuestamente le pegó tras el adolescente entrar a casa y decir algo realmente horrible. Lo que dijo no fue revelado”, puntualizaron.

Hacen petición a Paulina Rubio

Según la reseña presentada en el ‘show’ de Univision, en la reunión judicial estuvo presente la representante legal de Nico, quien fue “asignada por la corte”.

“Ella pidió que la familia entera recibiera terapia y dijo que de manera urgente. Dice que la situación en ese hogar se ha salido de las manos”, expusieron.

La especialista afirmó, puntualizaron en el matutino, que “el niño quiere vivir con su papá”, con el que “siente que su única conexión es a través del teléfono celular”: “Y, al quitárselo, se tornó agresivo y dijo estas cosas inapropiadas”.

“También salió a relucir que la ‘nanny’ del niño llamó el día de ayer a la policía para reportar un abuso contra el niño nuevamente”, se destacó en el programa.

¿Colate contra Paulina Rubio por fotos de su hijo?

Alegadamente, en España hay una investigación en marcha porque Paulina Rubio aprobó que Nico estuviera en la portada de la revista Hola! “sin el consentimiento de su padre”, Colate.

PUBLICIDAD

“La nueva abogada de Rubio dijo que no hay prueba de abuso y que las aseveraciones hechas durante la audiencia sirven para nuevos titulares en la prensa contra su clienta”, se mencionó.