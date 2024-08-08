Paulina Rubio lucha por custodia de hijos: sus dos exesposos la acusan de negligencia

Video Paulina Rubio enfrentó a sus ex por la custodia de sus hijos: las acusaciones que terminaron en pleito legal

Aunque Paulina Rubio ha intentado mantener en privado su vida personal, es conocida la batalla legal que mantiene con sus dos exmaridos por la custodia de sus hijos.

La constante batalla de Paulina Rubio con su primer esposo, Nicolás Vallejo-Nágera

La ‘chica dorada’ y el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera se casaron en 2007 y tres años después, en 2010, recibieron a su hijo Andrea.

En 2012, la cantante anunció su separación de Vallejo-Nágera, sin embargo, el proceso de divorcio fue tan complicado que duró dos años. En su momento, se acordó la custodia compartida de Andrea Nicolás.

La relación entre Paulina y Vallejo-Nágera (conocido como ‘Colate’) ha mantenido sus asperezas a lo largo de los años, causándole problemas emocionales al hijo.

En agosto de 2024, la ‘chica dorada’ pidió una audiencia de emergencia a la corte familiar de Miami, pues ‘Colate’ retuvo en España a Andrea Nicolás por más tiempo del acordado.

El preocupante motivo del alejamiento de Andrea Nicolás

El motivo, no obstante, fue igualmente preocupante. En Despierta América se dijo que,

“Él dijo que el niño tiene comportamientos suicidas y que lo hizo evaluar en España y que el psicólogo pidió que se quede con él”.



En la audiencia, la representante legal de ‘Colate’ confirmó que un especialista evaluó a Andrea y recomendó que no viajara sino que se permaneciera con su padre.

Sin embargo, Paulina y su representante refutaron que Nájera tiene alienado al niño. Finalmente, se ordenó que Andrea regresara con Paulina en una fecha determinada y que fuera sometido a tratamiento psicológico.

Paulina mantiene una difícil relación con Gerardo Bazúa, su segundo esposo

Con su segundo esposo, Gerardo Bazúa, la relación de Paulina tampoco ha sido fácil. Se casaron poco después de conocerse en un programa del que Paulina era jueza.

En 2016 tuvieron a su hijo Eros, y dos años después se divorciaron. Gerardo ha acusado a Paulina de causarle problemas a su hijo, como un atraso en sus estudios. Además, ha mencionado que desde que Susana Dosamantes -madre de la cantante- murió, Paulina no ha sabido cuidar a Eros.

El atraso de Eros en la escuela ha molestado a Gerardo, pues el instituto al que asistía su hijo reportó que el niño tenía un exceso de faltas. Paulina, ante esto, lo cambió a otra escuela.

Cuando Eros ya había pasado a primaria, el colegio decidió regresarlo a kinder, pues aún no tenía las aptitudes necesarias.

Otro de los obstáculos de los que Gerardo se ha quejado es que Paulina no quiere permitir que Eros viaje con su padre a Sinaloa, de donde es originario, pues le parece peligroso y teme que ‘lo secuestren’.

Finalmente, en 2023 Gerardo Bazúa interpuso una queja en la corte de Miami en contra de la cantante. Paulina, por su parte, ha dicho que Gerardo está usando a Eros como motivo para sacarle dinero.