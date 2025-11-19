Hijo de Paulina Rubio celebra sus 15 años tras supuesto conflicto con su mamá, ¿ella no estuvo?
Andreas Nicolás festejó su cumpleaños al lado de su papá, ‘Colate’. Hace algunos meses, presuntamente el adolescente y la cantante discutieron y a ella la acusaron de haberlo maltratado.
Andreas Nicolás, el hijo de Paulina Rubio y Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nájera, cumplió 15 años el pasado viernes 14 de noviembre.
El adolescente llega a esta nueva ‘vuelta al sol’ presuntamente alejado de su famosa mamá, quien este año fue acusada de supuestamente haberlo maltratado.
Hijo de Paulina Rubio celebra su cumpleaños
Este 15 de noviembre, Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nájera publicó en su cuenta de Instagram las fotografías del festejo que tuvo con Andrea.
“Ayer celebramos un año más caminando por la vida… ¡Muchas felicidades!”, escribió el empresario en honor al menor.
En las imágenes se puede ver que ambos, junto con algunas amistades del chico, acudieron al restaurante Barceloneta, ubicado en Miami Beach.
Las postales igualmente muestran que el primogénito de Paulina Rubio tuvo un pastel de chocolate en esta reunión.
En las instantáneas no aparece la llamada ‘Chica Dorada’ y, al momento, ella no ha ‘posteado’ en su red social que haya estado con su retoño en tan importante fecha.
¿Qué sucedió entre Paulina Rubio y su hijo?
En mayo de este 2025, Paulina Rubio fue acusada de presuntamente cometer agresión en contra de Andrea, de entonces 14 años.
Despierta América reportó que ella alegadamente “le quitó el teléfono celular a su hijo, le pegó y abusó físicamente de él”, por lo que incluso se alertó a la policía.
Después de ese altercado, supuestamente “el niño” habría manifestado que “quiere vivir con su papá”, con el que “siente que su única conexión es a través” del móvil.
Aparentemente, cuando la artista le quitó el aparato, Nicolás “se tornó agresivo y dijo estas cosas inapropiadas” en reacción.
Para julio, una jueza de Miami, Florida, concedió a ‘Colate’ la custodia temporal de su hijo, así que ya podía viajar a España para pasar las vacaciones de verano con su familia paterna, dio a conocer Mandy Fridmann.
A finales de octubre, en entrevista con El Gordo y La Flaca, el ex de Paulina afirmó que Andrea “tiene ganas” de vivir a su lado, en España: “Es su intención”.