Paulina Rubio

Hijo de Paulina Rubio celebra sus 15 años tras supuesto conflicto con su mamá, ¿ella no estuvo?

Andreas Nicolás festejó su cumpleaños al lado de su papá, ‘Colate’. Hace algunos meses, presuntamente el adolescente y la cantante discutieron y a ella la acusaron de haberlo maltratado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Paulina Rubio podría ser arrestada si pisa España: tendría “dos investigaciones criminales”

Andreas Nicolás, el hijo de Paulina Rubio y Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nájera, cumplió 15 años el pasado viernes 14 de noviembre.

El adolescente llega a esta nueva ‘vuelta al sol’ presuntamente alejado de su famosa mamá, quien este año fue acusada de supuestamente haberlo maltratado.

PUBLICIDAD

Hijo de Paulina Rubio celebra su cumpleaños

Este 15 de noviembre, Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nájera publicó en su cuenta de Instagram las fotografías del festejo que tuvo con Andrea.

Más sobre Paulina Rubio

Paulina Rubio demandada por incumplir con pago de lujosa mansión: le reclaman miles de dólares
2 mins

Paulina Rubio demandada por incumplir con pago de lujosa mansión: le reclaman miles de dólares

Univision Famosos
Hijo de 14 años de Paulina Rubio reaparece tras ser retenido en aeropuerto: imágenes 
0:51

Hijo de 14 años de Paulina Rubio reaparece tras ser retenido en aeropuerto: imágenes 

Univision Famosos
Sancionan a Paulina Rubio por enviar a su hijo de 14 años solo a España y por no asistir a la corte
1:13

Sancionan a Paulina Rubio por enviar a su hijo de 14 años solo a España y por no asistir a la corte

Univision Famosos
Hijo adolescente de Paulina Rubio habría sido retenido en el aeropuerto por viajar solo
1 mins

Hijo adolescente de Paulina Rubio habría sido retenido en el aeropuerto por viajar solo

Univision Famosos
Paulina Rubio podría ser arrestada si pisa España: tendría “dos investigaciones criminales”
1:00

Paulina Rubio podría ser arrestada si pisa España: tendría “dos investigaciones criminales”

Univision Famosos
Paulina Rubio pierde batalla legal sobre la custodia temporal de su hijo
0:51

Paulina Rubio pierde batalla legal sobre la custodia temporal de su hijo

Univision Famosos
Paulina Rubio sufre revés en batalla legal: Colate obtiene la custodia de su hijo
2 mins

Paulina Rubio sufre revés en batalla legal: Colate obtiene la custodia de su hijo

Univision Famosos
Paulina Rubio denuncia que a su hijo lo privaron de la libertad: pide que se lo devuelvan 
0:56

Paulina Rubio denuncia que a su hijo lo privaron de la libertad: pide que se lo devuelvan 

Univision Famosos
Paulina Rubio acusada por presunto abuso contra su hijo Nico: “Le pegó”
2 mins

Paulina Rubio acusada por presunto abuso contra su hijo Nico: “Le pegó”

Univision Famosos
Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se enfrentaron por el amor de un hombre, no podían verse
3:06

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se enfrentaron por el amor de un hombre, no podían verse

Univision Famosos

“Ayer celebramos un año más caminando por la vida… ¡Muchas felicidades!”, escribió el empresario en honor al menor.

En las imágenes se puede ver que ambos, junto con algunas amistades del chico, acudieron al restaurante Barceloneta, ubicado en Miami Beach.

Las postales igualmente muestran que el primogénito de Paulina Rubio tuvo un pastel de chocolate en esta reunión.

Hijo de Paulina Rubio celebró llegar a los 15 años.
Hijo de Paulina Rubio celebró llegar a los 15 años.
Imagen Colate/Instagram

En las instantáneas no aparece la llamada ‘Chica Dorada’ y, al momento, ella no ha ‘posteado’ en su red social que haya estado con su retoño en tan importante fecha.

¿Qué sucedió entre Paulina Rubio y su hijo?

En mayo de este 2025, Paulina Rubio fue acusada de presuntamente cometer agresión en contra de Andrea, de entonces 14 años.

Despierta América reportó que ella alegadamente “le quitó el teléfono celular a su hijo, le pegó y abusó físicamente de él”, por lo que incluso se alertó a la policía.

Después de ese altercado, supuestamente “el niño” habría manifestado que “quiere vivir con su papá”, con el que “siente que su única conexión es a través” del móvil.

Aparentemente, cuando la artista le quitó el aparato, Nicolás “se tornó agresivo y dijo estas cosas inapropiadas” en reacción.

Para julio, una jueza de Miami, Florida, concedió a ‘Colate’ la custodia temporal de su hijo, así que ya podía viajar a España para pasar las vacaciones de verano con su familia paterna, dio a conocer Mandy Fridmann.

A finales de octubre, en entrevista con El Gordo y La Flaca, el ex de Paulina afirmó que Andrea “tiene ganas” de vivir a su lado, en España: “Es su intención”.

Relacionados:
Paulina RubioNicolás Vallejo-NágeraHijos de famososEspañaCelebridadesFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La noche eterna del Baby'O
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX