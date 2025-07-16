Paulina Rubio sufre revés en batalla legal: Colate obtiene la custodia de su hijo

Video Paulina Rubio pierde batalla legal sobre la custodia temporal de su hijo

Paulina Rubio perdió la batalla legal que enfrentaba con Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nájera por la custodia de su hijo Andreas Nicolás.

Durante la moción de este martes 15 de abril, una juez de Miami, Florida, concedió al exesposo de Paulina Rubio la custodia temporal del menor, quien podrá viajar a España para pasar las vacaciones de verano junto a su familia paterna.

De acuerdo con un reporte de la periodista Mandy Fridmann, de Las Top News, aunque la cantante y su abogada rechazaron la petición de la juez, no habrían podido refutar la decisión de que Andreas Nicolás pasara dos meses en España sin su supervisión.

Según la comunicadora, la decisión de la juez tendría que ver con que Paulina Rubio “tiene dos causas criminales pendientes” en España, una de ellas, por el presunto maltrato a su hijo, por lo que, al pisar el aeropuerto de Barajas, podría ser detenida “para rendir cuentas ante la justicia”.

Hijo de Paulina Rubio no quería vivir con ella

En mayo pasado, Paulina Rubio fue acusada de cometer presunto abuso en contra de su hijo, de 14 años.

Según la información presentada en Despierta América, “la cantante mexicana le quitó el teléfono celular a su hijo, le pegó y abusó físicamente de él”.

“La policía fue llamada a la casa de la artista” debido a que ella le “había quitado” el móvil a Andreas Nicolás “y supuestamente le pegó tras el adolescente entrar a casa y decir algo realmente horrible”.

Se reportó que “el niño quiere vivir con su papá”, con el que “siente que su única conexión es a través del teléfono celular”, “y, al quitárselo, se tornó agresivo y dijo estas cosas inapropiadas”. “También salió a relucir que la ‘nanny’ del niño" había llamado a la policía para "reportar un abuso contra el niño”.

La batalla por la custodia total de su hijo