¿Paulina Rubio fue desalojada de su casa en Miami?: así habría reaccionado ante rumores
La cantante no habría reaccionado de la mejor manera luego de que la periodista Maxine Woodside afirmara que había sido desalojada de su casa en Miami por presuntos problemas económicos.
Paulina Rubio no fue desalojada de su casa en Miami como reportó la periodista mexicana Maxine Woodside, según informó una fuente cercana a la cantante a la revista ¡HOLA!
De acuerdo con el informante, ‘La Chica Dorada’ habría dicho de propia voz que “todo era mentira”.
“Me dijo que eso es falso. Ella ya no vive en esa casa, pero no la han echado de ningún sitio", dijo la fuente, según una nota publicada por ¡HOLA! el 3 de diciembre.
Sobre cómo habría reaccionado Paulina Rubio ante los rumores difundidos en el programa ‘Todo para la mujer’, la fuente refiere que ella estaría “un poco enfadada”.
“Dice: ‘Yo no voy a desmentir nada porque yo tengo mis problemas y mis cosas. Mi trabajo y mis niños'. A ella lo que más le preocupa son sus hijos, pues antes de ser artista es mamá y no tiene tiempo para lidiar con tonterías (…) Así que todo es mentira, se ha equivocado todo el mundo”, dijo.
Amigo de Paulina Rubio reacciona a falso desalojo de la cantante en Miami
El presentador de televisión y amigo de Paulina Rubio, Óscar Madrazo, también reaccionó a las declaraciones vertidas por Maxine Woodside en su programa radiofónico, donde ella, habría dado a entender que la información venía de él.
“Yo no sabía que Maxine Woodside da fake news. Aquí está la prueba. Estoy muy molesto por este video que me está llegando por todas partes en donde ella afirma categóricamente, como si hubiera estado sentada a mi lado, y como si yo le hubiera dicho, que Paulina Rubio está siendo desalojada de su casa en Miami porque tiene deudas. Es mentira, yo jamás digo algo que no me corresponde”, sentenció.
