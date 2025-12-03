¿Paulina Rubio fue desalojada de su casa en Miami?: así habría reaccionado ante rumores

Video Sancionan a Paulina Rubio por enviar a su hijo de 14 años solo a España y por no asistir a la corte

Paulina Rubio no fue desalojada de su casa en Miami como reportó la periodista mexicana Maxine Woodside, según informó una fuente cercana a la cantante a la revista ¡HOLA!

De acuerdo con el informante, ‘La Chica Dorada’ habría dicho de propia voz que “todo era mentira”.

“Me dijo que eso es falso. Ella ya no vive en esa casa, pero no la han echado de ningún sitio", dijo la fuente, según una nota publicada por ¡HOLA! el 3 de diciembre.

Sobre cómo habría reaccionado Paulina Rubio ante los rumores difundidos en el programa ‘Todo para la mujer’, la fuente refiere que ella estaría “un poco enfadada”.

“Dice: ‘Yo no voy a desmentir nada porque yo tengo mis problemas y mis cosas. Mi trabajo y mis niños'. A ella lo que más le preocupa son sus hijos, pues antes de ser artista es mamá y no tiene tiempo para lidiar con tonterías (…) Así que todo es mentira, se ha equivocado todo el mundo”, dijo.

Amigo de Paulina Rubio reacciona a falso desalojo de la cantante en Miami

El presentador de televisión y amigo de Paulina Rubio, Óscar Madrazo, también reaccionó a las declaraciones vertidas por Maxine Woodside en su programa radiofónico, donde ella, habría dado a entender que la información venía de él.