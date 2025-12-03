Paulina Rubio

¿Paulina Rubio fue desalojada de su casa en Miami?: así habría reaccionado ante rumores

La cantante no habría reaccionado de la mejor manera luego de que la periodista Maxine Woodside afirmara que había sido desalojada de su casa en Miami por presuntos problemas económicos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Sancionan a Paulina Rubio por enviar a su hijo de 14 años solo a España y por no asistir a la corte

Paulina Rubio no fue desalojada de su casa en Miami como reportó la periodista mexicana Maxine Woodside, según informó una fuente cercana a la cantante a la revista ¡HOLA!

De acuerdo con el informante, ‘La Chica Dorada’ habría dicho de propia voz que “todo era mentira”.

PUBLICIDAD

Más sobre Paulina Rubio

¿Paulina Rubio fue “desalojada” de su casa en EEUU por “deudas”?: lo que realmente se sabe
1:00

¿Paulina Rubio fue “desalojada” de su casa en EEUU por “deudas”?: lo que realmente se sabe

Univision Famosos
Paulina Rubio es desalojada de su casa: estaría atravesando por problemas económicos, reportan
2 mins

Paulina Rubio es desalojada de su casa: estaría atravesando por problemas económicos, reportan

Univision Famosos
Hijo de Paulina Rubio celebra sus 15 años tras supuesto conflicto con su mamá, ¿ella no estuvo?
2 mins

Hijo de Paulina Rubio celebra sus 15 años tras supuesto conflicto con su mamá, ¿ella no estuvo?

Univision Famosos
Paulina Rubio demandada por incumplir con pago de lujosa mansión: le reclaman miles de dólares
2 mins

Paulina Rubio demandada por incumplir con pago de lujosa mansión: le reclaman miles de dólares

Univision Famosos
Hijo de 14 años de Paulina Rubio reaparece tras ser retenido en aeropuerto: imágenes 
0:51

Hijo de 14 años de Paulina Rubio reaparece tras ser retenido en aeropuerto: imágenes 

Univision Famosos
Sancionan a Paulina Rubio por enviar a su hijo de 14 años solo a España y por no asistir a la corte
1:13

Sancionan a Paulina Rubio por enviar a su hijo de 14 años solo a España y por no asistir a la corte

Univision Famosos
Hijo adolescente de Paulina Rubio habría sido retenido en el aeropuerto por viajar solo
1 mins

Hijo adolescente de Paulina Rubio habría sido retenido en el aeropuerto por viajar solo

Univision Famosos
Paulina Rubio podría ser arrestada si pisa España: tendría “dos investigaciones criminales”
1:00

Paulina Rubio podría ser arrestada si pisa España: tendría “dos investigaciones criminales”

Univision Famosos
Paulina Rubio pierde batalla legal sobre la custodia temporal de su hijo
0:51

Paulina Rubio pierde batalla legal sobre la custodia temporal de su hijo

Univision Famosos
Paulina Rubio sufre revés en batalla legal: Colate obtiene la custodia de su hijo
2 mins

Paulina Rubio sufre revés en batalla legal: Colate obtiene la custodia de su hijo

Univision Famosos

“Me dijo que eso es falso. Ella ya no vive en esa casa, pero no la han echado de ningún sitio", dijo la fuente, según una nota publicada por ¡HOLA! el 3 de diciembre.

Sobre cómo habría reaccionado Paulina Rubio ante los rumores difundidos en el programa ‘Todo para la mujer’, la fuente refiere que ella estaría “un poco enfadada”.

“Dice: ‘Yo no voy a desmentir nada porque yo tengo mis problemas y mis cosas. Mi trabajo y mis niños'. A ella lo que más le preocupa son sus hijos, pues antes de ser artista es mamá y no tiene tiempo para lidiar con tonterías (…) Así que todo es mentira, se ha equivocado todo el mundo”, dijo.

Amigo de Paulina Rubio reacciona a falso desalojo de la cantante en Miami

El presentador de televisión y amigo de Paulina Rubio, Óscar Madrazo, también reaccionó a las declaraciones vertidas por Maxine Woodside en su programa radiofónico, donde ella, habría dado a entender que la información venía de él.

“Yo no sabía que Maxine Woodside da fake news. Aquí está la prueba. Estoy muy molesto por este video que me está llegando por todas partes en donde ella afirma categóricamente, como si hubiera estado sentada a mi lado, y como si yo le hubiera dicho, que Paulina Rubio está siendo desalojada de su casa en Miami porque tiene deudas. Es mentira, yo jamás digo algo que no me corresponde”, sentenció.

@oscarmadrazo

FAKE NEWS DE MAXINE WOODSIDE 😡 sobre #PaulinaRubio y #OscarMadrazo No es profesional hablar a la ligera sin hacer la tarea bien @maxwoodsideof

♬ original sound - Oscar Madrazo
Relacionados:
Paulina RubioEscándalosPolémicaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Tigres: La historia perfecta
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: Sonoro: Los sonidos de una generación
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX