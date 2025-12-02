Paulina Rubio es desalojada de su casa: estaría atravesando por problemas económicos, reportan

Video Sancionan a Paulina Rubio por enviar a su hijo de 14 años solo a España y por no asistir a la corte

Paulina Rubio habría sido desalojada de su casa en Miami. Según reportes de la periodista Maxine Woodside, la cantante estaría enfrentando problemas económicos a raíz de los conflictos legales que tiene con sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’ y Gerardo Bazúa.

La periodista mexicana atribuyó la información a Oscar Madrazo, uno de los mejores amigos de Paulina Rubio, quien apenas en octubre reveló que la cantante tenía problemas con su vivienda.

“Me estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa…”, dijo Maxine Woodside este 2 de diciembre.

De acuerdo con la periodista, el desalojo que habría enfrentado Paulina Rubio se debería a que ya no podría costear algunos pagos pendientes.

“La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, agregó sin dar más detalles. Sin embargo, Maxine Woodside dejó entrever que las deudas de Paulina Rubio se deberían a los honorarios de los abogados que ha tenido que pagar tras sus pleitos con sus exparejas por sus hijos.

Hasta ahora, Paulina Rubio no ha hecho comentarios al respecto.

Ex de Paulina Rubio estaría vendiendo notas de la cantante en España

El experto en moda, Oscar Madrazo, declaró públicamente en octubre que Nicolás Vallejo, ‘Colate’, estaría vendiendo información de Paulina Rubio en España. Incluso, declaró que esa sería su manera de sobrevivir.

“En España esto funciona muy bien. Te pagan por ir a los programas a decir cosas, es un sistema muy diferente del cual se puede vivir y ganar. Paulina todo lo dice a través de sus canciones, ella no abre la boca, pero cuando canta ahí están los mensajes”, dijo.