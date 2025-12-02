Paulina Rubio

Paulina Rubio es desalojada de su casa: estaría atravesando por problemas económicos, reportan

La cantante habría perdido su propiedad en Miami a consecuencia de los problemas legales que enfrenta con sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’ y Gerardo Bazúa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Sancionan a Paulina Rubio por enviar a su hijo de 14 años solo a España y por no asistir a la corte

Paulina Rubio habría sido desalojada de su casa en Miami. Según reportes de la periodista Maxine Woodside, la cantante estaría enfrentando problemas económicos a raíz de los conflictos legales que tiene con sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’ y Gerardo Bazúa.

La periodista mexicana atribuyó la información a Oscar Madrazo, uno de los mejores amigos de Paulina Rubio, quien apenas en octubre reveló que la cantante tenía problemas con su vivienda.

PUBLICIDAD

Más sobre Paulina Rubio

Hijo de Paulina Rubio celebra sus 15 años tras supuesto conflicto con su mamá, ¿ella no estuvo?
2 mins

Hijo de Paulina Rubio celebra sus 15 años tras supuesto conflicto con su mamá, ¿ella no estuvo?

Univision Famosos
Paulina Rubio demandada por incumplir con pago de lujosa mansión: le reclaman miles de dólares
2 mins

Paulina Rubio demandada por incumplir con pago de lujosa mansión: le reclaman miles de dólares

Univision Famosos
Hijo de 14 años de Paulina Rubio reaparece tras ser retenido en aeropuerto: imágenes 
0:51

Hijo de 14 años de Paulina Rubio reaparece tras ser retenido en aeropuerto: imágenes 

Univision Famosos
Sancionan a Paulina Rubio por enviar a su hijo de 14 años solo a España y por no asistir a la corte
1:13

Sancionan a Paulina Rubio por enviar a su hijo de 14 años solo a España y por no asistir a la corte

Univision Famosos
Hijo adolescente de Paulina Rubio habría sido retenido en el aeropuerto por viajar solo
1 mins

Hijo adolescente de Paulina Rubio habría sido retenido en el aeropuerto por viajar solo

Univision Famosos
Paulina Rubio podría ser arrestada si pisa España: tendría “dos investigaciones criminales”
1:00

Paulina Rubio podría ser arrestada si pisa España: tendría “dos investigaciones criminales”

Univision Famosos
Paulina Rubio pierde batalla legal sobre la custodia temporal de su hijo
0:51

Paulina Rubio pierde batalla legal sobre la custodia temporal de su hijo

Univision Famosos
Paulina Rubio sufre revés en batalla legal: Colate obtiene la custodia de su hijo
2 mins

Paulina Rubio sufre revés en batalla legal: Colate obtiene la custodia de su hijo

Univision Famosos
Paulina Rubio denuncia que a su hijo lo privaron de la libertad: pide que se lo devuelvan 
0:56

Paulina Rubio denuncia que a su hijo lo privaron de la libertad: pide que se lo devuelvan 

Univision Famosos
Paulina Rubio acusada por presunto abuso contra su hijo Nico: “Le pegó”
2 mins

Paulina Rubio acusada por presunto abuso contra su hijo Nico: “Le pegó”

Univision Famosos

“Me estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa…”, dijo Maxine Woodside este 2 de diciembre.

De acuerdo con la periodista, el desalojo que habría enfrentado Paulina Rubio se debería a que ya no podría costear algunos pagos pendientes.

“La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, agregó sin dar más detalles. Sin embargo, Maxine Woodside dejó entrever que las deudas de Paulina Rubio se deberían a los honorarios de los abogados que ha tenido que pagar tras sus pleitos con sus exparejas por sus hijos.

Hasta ahora, Paulina Rubio no ha hecho comentarios al respecto.

Ex de Paulina Rubio estaría vendiendo notas de la cantante en España

El experto en moda, Oscar Madrazo, declaró públicamente en octubre que Nicolás Vallejo, ‘Colate’, estaría vendiendo información de Paulina Rubio en España. Incluso, declaró que esa sería su manera de sobrevivir.

“En España esto funciona muy bien. Te pagan por ir a los programas a decir cosas, es un sistema muy diferente del cual se puede vivir y ganar. Paulina todo lo dice a través de sus canciones, ella no abre la boca, pero cuando canta ahí están los mensajes”, dijo.

“Han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan. Lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien. Tristemente en los problemas se acaban quedando con el dinero los abogados. Ni modo, son etapas que uno tiene que pasar y qué se puede hacer”, sentenció.

Relacionados:
Paulina RubioNicolás Vallejo-NágeraGerardo BazúaEscándalosPolémicaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX