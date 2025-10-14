Paulina Rubio demandada por incumplir con pago de lujosa mansión: le reclaman miles de dólares

Paulina Rubio ha sido demandada por no cubrir el pago de la lujosa mansión en la que habitaba en Miami, Florida.

Este 14 de octubre, el programa puertorriqueño ‘Lo sé todo’ dio a conocer los documentos del proceso legal que interpuso en contra de la cantante el propietario de la residencia, el empresario Fang Wu.

Paulina Rubio es acusada de no pagar la renta

Según se cita en los papeles, el dueño acusa a la llamada ‘Chica Dorada’ de no haber cubierto dos meses de renta, por un total de 70 mil dólares.

Además, él afirma que ella no dejó oportunamente las instalaciones ni se las entregó, pese a que había alquilado la casa, bajo contrato, desde el 28 de marzo de 2024 y hasta el 27 de marzo de 2025.

“De hecho, el inquilino no desocupó el inmueble hasta el 11 de abril de 2025”, se especificó en la imputación para el proceso judicial.

La intérprete de ‘Ni una sola palabra’, asegura Wu, “causó daños” a la vivienda mientras la habitaba, “más allá del desgate normal”, entre ellos en la puerta de la cocina, las paredes, el césped, los asientos del inodoro y los sofás.

Por lo tanto, se puntualiza, “hasta la fecha” Rubio adeuda al “un saldo de $40,250.00 por concepto de renta no pagada y daños, además de honorarios de abogados, costos e intereses”.

La presentadora del ‘show’, Yulianna Vargas, esta reclamación judicial la presentaron en agosto, y la artista “respondió en septiembre”.

Así es la mansión en la que habitó Paulina Rubio

Vanitatis, de El Confidencial, da a conocer que la mansión en la que se instaló Paulina Rubio se encuentra en Rivo Alto Drive. E., en la zona de Venetian Islands de Miami Beach.

La construcción se encontraría cerca de la que la actriz posee y que fue diseñada por su exnovio, el arquitecto Ricardo Bofill, aseveran.

Se trata de una edificación de 570 metros cuadrados, la cual está en una parcela de más de 1.900 metros cuadrados.