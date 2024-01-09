Paul Stanley

Paul Stanley y su esposa revelan que ella lloró en su boda y qué les impide casarse por la iglesia

Joely Bernat fue al programa Hoy para contar los detalles de su enlace matrimonial con el conductor.

Video Paul Stanley sufre la pérdida de alguien muy especial mientras está en 'La Casa de los Famosos México'

El 28 de diciembre se confirmó que Paul Stanley se casó con Joely Bernat e n una íntima boda en la Ciudad de México y aunque en su momento ninguno de los dos habló, ahora los recién casados revelaron todo sobre su enlace.

La pareja habló sobre su casamiento este 9 de enero en el programa Hoy, donde destaparon a quiénes invitaron y hasta cuál es el impedimento que tienen para contraer nupcias por la iglesia.

Paul Stanley y Joely Bernat dicen todo sobre su boda

El conductor de 38 años contó que todo sucedió el 24 de diciembre y que fue una sorpresa para los invitados, quienes creían que iban a una cena navideña.

Fue el 24 de diciembre exactamente, lo más padre es que no sabía ni la familia de Joely ni mi familia. Cuando llegaron todos a cenar, dijimos ‘es una cena de Navidad, pero aprovechando el pavo, que pase la jueza’”, comentó entre risas.

Joely Bernat, de 34 años, destacó que cuando envió las invitaciones solo colocó que era una ‘Christmas party’ y detalló que todo estaba decorado para eso, por lo que no hubo algo que diera una pista de que se trataba de una boda.

Sin embargo, ella sí le tuvo que confesar a ciertos miembros de su familia para que decidieran viajar a México y pasar Navidad con ellos.

Mi familia sí sabía porque tenían que viajar de Puerto Rico y Nueva York, sí les tuve que decir para que tuvieran un motivo para viajar… El único que sabía de la familia de Paul era su padrastro porque nos iba a ayudar con todo el trámite y porque es difícil conseguir un juez”, expresó.

Sobre los invitados al enlace, los recién casados detallaron que fue una ceremonia muy pequeña y sobre todo familiar.

“Fue algo muy familiar, muy pequeño, no invitamos a muchos, pero quiero que entiendan que ese día fue muy importante para nosotros… Para nosotros era importante hacerlo en familia”, comentó la esposa del conductor, quien también confesó que se la pasó llorando en la boda y desde días antes.

Me la pasé llorando todo el día… Andaba muy emocional, todo el día muy emocional”, aseguró.

Así fue la boda de Paul Stanley y Joely Bernat en Navidad
Así fue la boda de Paul Stanley y Joely Bernat en Navidad
Imagen Programa Hoy

¿Por qué Paul Stanley y Joely Bernat no se pueden casar por la iglesia?

Joely Bernat siguió hablando sobre su boda civil, la cual afirmó fue tal y como siempre la soñó.

“Vieron a los perritos, siempre soñé con tener la foto de nuestra boda con los perros y mira. Yo dije quiero algo sencillo, no vestido, algo sofisticado y elegante… Mi sueño de pequeña nunca fue tener una boda grande, siempre lo más importante fue lo que significa el matrimonio en nuestras vidas, para nosotros ese día fue perfecto, pero ya más adelante algo religioso”, indicó.

Al tocar el tema de la boda religiosa, Paul Stanley destacó que existe un impedimento que no le permite contraer nupcias por la iglesia y es que no ha sido confirmado.

“Les digo algo, no estoy confirmado todavía, entonces vamos a tener que esperar… Yo lo quiero hacer bien”, indicó.

Tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta aplaudieron el enlace matrimonial del conductor, destacando que hacen una gran pareja.

“A la que viene sí vamos a estar porque somos padrinos”, precisó Montijo, mientras que Legarreta comentó: “Son afortunados de tenerse los dos, son afortunadas personas. Mi Paul eres muy afortunado, porque tienes una mujer al lado que te aguanta, no es cierto, son muy afortunados”.

