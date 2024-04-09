Paul Stanley anuncia que será papá: en vivo muestra la primera foto de su bebé

Video Paul Stanley y su esposa están esperando su primer bebé: antes temía ser papá

Paul Stanley anunció junto a su esposa Joely Bernat que a cuatro meses de casados, se convertirán en papás, pues están esperando a su primer bebé juntos.

Paul anuncia embarazo junto a su esposa

La mañana de este 9 de abril, el compartió su emoción por la próxima llegada de un nuevo integrante a su familia.

“Estamos cocinando (un bebé)”, dijo la pareja, que con ayuda de la producción mostraron un mameluco de bebé con la frase “Bebé 2024”.

Paul Stanley anuncia el embarazo de su esposa en Hoy Imagen TelevisaUnivision



Tras la noticia, Joely Bernat habló sobre cómo está viviendo su embarazo, el cual está a “inicios de cuatro meses”.

Contó que ha sufrido "mucho dolor de cabeza, vómitos no, él sí antojos”, por lo que piensa que es un niño.

Bernat confesó que la primera vez que vieron al bebé estuvieron acompañados por la mamá del presentador y lloraron todos.

“Con mi familia me esperé hasta los tres meses (para decirles), porque uno se quiere esperar a que todo venga bien, que todo fluya. La primera vez que vimos el ultrasonido y lo escuchamos latir, lloramos. Estuvo mi suegra presente”, indicó.

Aunque fue un bebé muy deseado, la esposa de Paul Stanley expresó que “está muy nerviosa y emocionada por esta nueva aventura”, la cual considera una bendición en sus vidas.

Por su parte, Paul Stanley narró cómo se enteró de la noticia, la cual afirmó cambió su vida por completo.

“Estoy muy nervioso, uno hace muchos planes y la vida te cambia, es sorpresiva… Me llevó un regalito con un trajecito de dinosaurio y con la prueba, un bebesaurio. Yo dije ‘¿qué hiciste?’ ¿a poco tú lo pudiste hacer?’. Llevamos nueve años, lo practicamos mucho, pero no había pasado”, comentó.

El conductor de Hoy, quien se casó en diciembre pasado, reveló que “ha tenido muchos antojos y sueño”. Después de la noticia, mostraron la primera foto del bebé y destacaron que en las próximas semanas dirán el nombre y el sexo de su primogénito.

Así luce el primer bebé de Paul Stanley Imagen TelevisaUnivision

Conductora de Hoy felicitan a Paul Stanley por su bebé

Los conductores de Hoy mostraron su emoción por el embarazo y tras señalar que "serán tíos", Andrea Legarreta dijo que al ver la pancita de Joely Bernat, piensa que es niña.

“He estado viendo sus fotos y con la cara que tiene, yo apostaría que es una niña. Tienes cara de que va a ser una niña”, expresó.

Raúl Araiza se unió a la quiniela sobre el sexo del bebé y aseguró que Paul Stanley será un gran papá.

“Yo creo que sí va a ser una niña, porque este va a ser un gran papá, le va a romper el alma una niña”, comentó.

Mientras que Galilea Montijo también comentó que para ella, Joely tendrá una niña y recordó que la esposa de Paul Stanley la rechazó para unas vacaciones, porque ya estaba embarazada.

“Le dije ‘vámonos de vacaciones’ y me dijo ‘no, ahorita no puedo tomar’”, dijo entre risas.