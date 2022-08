JLo con Ben Affleck y otras parejas de famosos que tuvieron dos bodas: celebraron a lo grande

La segunda boda entre Sophie Turner y Joe Jonas fue mucho más planeada: un mes después, en el sur de Francia, cuidando que los medios no se enteraran de nada. De hecho, la pareja ha sido tímida en mostrar fotos de la ocasión y no fue sino hasta en el 2021, en el marco de su segundo aniversario, que la actriz de ‘Game of Thrones’ compartió varias fotos del día.