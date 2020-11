Yalitza Aparicio quiere abrir puertas como conductora de Latin Grammy 2020 (y si se puede, una foto con Karol G 😉)

La actriz mexicana Yalitza Aparicio debuta por la puerta grande. A Hollywood entr贸 directo a la nominaci贸n del Oscar, con su debut en ' Roma'; este a帽o se estren贸 como modelo, siendo imagen de Dior, y cuando escribi贸 su primera columna period铆stica lo hizo en The New York Times. Por eso no es sorpresa que su primera vez como conductora de una ceremonia, sea en Latin GRAMMY 2020.