La reacción de Edén Muñoz, de Calibre 50, cuando supo que Yalitza Aparicio sería una de las conductoras de Latin GRAMMY

Este ha sido un año lleno de éxitos para Calibre 50, la agrupación de música norteña liderada por Edén Muñoz. Además de apoderarse de los sondeos de Billboard, donde alcanzó el primer lugar en la lista de los Compositores Latinos (el 24 de octubre), por primera vez llegó a los listados de Hot Lating Songs, con tres canciones diferentes. De paso, por tercera vez consecutiva, la agrupación está nominada al Latin GRAMMY en la categoría Mejor Álbum de Música Norteña por su disco ‘Simplemente Gracias’.

“Gracias” es una palabra que el líder de Calibre 50 usa con frecuencia, pero que de una manera especial este año ha llevado a una mayor potencia: “Ahorita, por los tiempos que estamos viviendo, por el contexto de cómo se está desarrollando la vida y cómo estamos aprendiendo a vivir en confinamiento, agradezco por tener salud y más por el hecho que muchas personas que quiero, mis padres y nosotros mismos, tuvimos covid-19”.

Esta es la primera vez que el cantautor revela hasta qué grado este peligroso virus afectó su entorno. “Cuando tuvimos el Covid comprendimos cómo la vida se puede perder en una fracción de segundos o convertirse en todo lo opuesto a lo que uno tenía. Mis papás se vieron malos, mis hermanos, mis compañeros, la gente que quiero, mi entorno. Fue complicado. La incertidumbre, todo quedó desubicado… Por eso estamos muy agradecidos de poder levantarnos cada día. Lo demás es un agradecimiento extra”.

Edén Muñoz, quien hace dos años fue declarado el mejor compositor de SESAC Latina, hizo frente a esa situación como ha enfrentado todos los desafíos que ha pasado en la vida: componiendo. “Para mí la música es mi vida. Por eso todo lo que me sucede, me inspira a seguir haciendo más música”.

La musa, confiesa, le visita en los lugares más inesperados: “La inspiración no avisa, a veces se me ocurren ideas en el baño… Me ha tocado dejar la ducha a mitad y salir corriendo al estudio para terminar la idea, o agarro mi teléfono para grabar la idea. También he escrito en el camión (bus) cuando estoy de gira”. Eso le sucedió precisamente con ‘El Corrido de Juanito’, el tema que se ha convertido en un verdadero himno para los inmigrantes. “La hice en un camión cuando andaba de gira por Estados Unidos. Tenía los sentimientos muy movidos por todo lo que le había pasado a mi primo, y lo puse en esa canción”.



Aunque lleva más de una década liderando la música regional mexicana, Muñoz no se pronuncia en contra de los nuevos movimientos que están surgiendo alrededor del género: “No soy nadie para juzgar ni opinar ni en el estilo ni las cosas que de repente mis compañeros están haciendo. Me encanta cuando surgen proyectos que vienen a aportarme cosas nuevas porque siempre me ha gustado ir al contrario de todo el mundo”.

Precisamente por eso este año se está dando el gusto de explorar algo diferente: “Como la música es bien extensa, hace mucho tenía ganas de hacer una canción tipo salsa y fusionarla con banda. Soy de las personas que cuando tienen una inquietud trabaja hasta hacerla realidad, porque si no lo hago me afecta un poco. Pero ya la estamos terminando y este año sale la canción . Lo único que tal vez no me vea haciendo es cantar en inglés (aunque nunca hay que decir nunca). Me gusta todo: trova, rap, banda, corridos, cumbia, reggaetón… No he descartado hacer algo con un reggaetonero que me encante”.

Por el momento, lo que más ilusión le causa es la presentación que hará desde Guadalajara, Jalisco, con sus compañeros de Calibre 50 en el show de los Latin GRAMMY. Pero no solo eso, existe otra razón que le tiene contento: “Me puse feliz, pero feliz de verdad, cuando supe que Yalitza Aparicio sería una de las conductoras porque hasta cierto punto me identifico con ella”.



“No la conozco personalmente pero comparto mucho sus logros, he seguido su carrera y me identifico mucho por el rollo de que, como ella, yo no tuve formación artística. Yo no tomé clases de música, no sé leer partituras ni todo eso y todas las cosas que he hecho son por mérito propio, a puro oído y con el sentimiento. Ella ha tenido una experiencia similar, ha triunfado echándole todas las ganas y poniendo puro corazón”.

Mientras promociona su nuevo tema ‘Te Volvería a Elegir’, Muñoz dice que está muy deseoso de llevarse a casa su segundo Latin GRAMMY: “Si lo ganamos queremos agradecérselo a nuestros padres, a cada una de nuestras familias, al equipo de trabajo, a todas esas personas que no salen en pantalla, pero son quienes nos aguantan en la vida y nos levantan si en algún momento caemos”.

Este jueves 19 de noviembre a partir de las 7P/6C no te pierdas la transmisión de los Latin GRAMMY, la gran gala que celebra, honra y engrandece la música latina, en vivo por Univision.