Paquita la del Barrio buscará bajar de peso por salud: subió varias libras por los medicamentos

"Desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas, en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado", dijo Paquita desde su habitación en un clip en Instagram refiriéndose a los intensos dolores que venía presentando en el nervio ciático.