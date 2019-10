Paquita la del Barrio sale del hospital recuperada de la trombosis pulmonar

Tarde en la noche del martes, la artista de 72 años publicó en Instagram un comunicado junto a una fotografía con una de las personas que la atendió en el hospital. "Espero me perdonen por no ofrecer mis impresiones al momento de mi alta, pero a la brevedad tan pronto tenga un momento y me encuentre mejor en mi recuperación convocaré a una conferencia de prensa", expresó en el escrito.