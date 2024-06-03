‘Influencer’ asesinado en un circo y su esposa dejan huérfanos dos hijos: qué se sabe del crimen

Video Este es el último video del ‘influencer’ al que quitan la vida en un circo minutos antes de la tragedia

El asesinato del ‘influencer’ ecuatoriano Cristhian Nieto y de su esposa, Nicole Burgos, ha conmocionado al medio artístico nacional e internacional.

Fue este 2 de junio cuando a los creadores de contenido les arrebataron la vida mientras se encontraban a las afueras de un circo en la ciudad de Manta, al oeste de Ecuador.

Con su muerte, ellos dejaron huérfanos a sus dos hijos en común, Thiago y Sophie, a quienes solían presumir en sus redes sociales.

Ellos son los hijos de Cristhian Nieto y Nicole Burgos

La pequeña, a quien cariñosamente apodaban ‘Yayita’, celebró hace solamente dos semanas su tercer cumpleaños, según presumió su papá en Facebook.

Por su parte, su primogénito ‘Chorrudito’, manera en la que le decían con afecto, está a poco más de un mes de cumplir 5 años.

Cristhian Nieto y de su esposa, Nicole Burgos, con sus hijos, Thiago y Sophie. Imagen Cristhian Nieto/Facebook

En días pasados, Cristhian Nieto publicó varias fotografías en las que los cuatro posan mientras disfrutan de su tiempo juntos.

En un ‘post’, aseveró que su “familia es un pilar fundamental para despertar día a día y luchar” por los sueños que estaban pendientes.

Además de celebridad en las redes sociales, él era legislador alterno por la provincia de Los Ríos y estrella del ‘reality show’ denominado ‘Casa Nasevilla’.

Thiago y Sophie son los niños que se quedan huérfanos tras la muerte de Cristhian Nieto y Nicole Burgos. Imagen Cristhian Nieto/Facebook

En un mensaje de la plataforma digital, del 8 de enero, Nieto contó que también tiene un “hijo mayor que estudia” en Estados Unidos. Se desconoce con quién lo procreó.

Esto se sabe del asesinato de Cristhian Nieto y Nicole Burgos

La noche del domingo, Cristhian Nieto estaba en la entrada de ‘El circo de Arón ‘El Chiche’ y Juanito’ recibiendo a las personas que ingresarían a la función, pues era uno de los organizadores.

De acuerdo con El Universo, alrededor de las 20:22 horas, dos sicarios comenzaron a disparar en contra del funcionario y de su pareja, Nicole Burgos, afectando asimismo al resto de la gente.

Al respecto, el jefe policial de la Subzona Manabí, Fabary Montalvo, puntualizó en entrevista con la cadena de televisión local Teleamazonas.

“Versiones manifiestan que de la parte interna (del recinto) salen dos personas encapuchadas, tapadas del rostro, que realizan varias detonaciones de arma de fuego en contra de (Cristhian)”, dijo.

Cristhian Nieto y de su esposa, Nicole Burgos, perdieron la vida en el atentado. Imagen Cristhian Nieto/Instagram

Tras el atentado, al asambleísta lo trasladaron a un hospital de la zona, donde corroboraron su deceso “por varios impactos de arma de fuego”.

A Burgos, conocida popularmente como ‘Soy Pipo’, la llevaron a otra clínica para que la atendieran, pero no lograron salvarla pues “recibió un tiro en la cabeza”.

El coronel afirmó que el ataque fue presuntamente directo sobre los famosos. En sus primeras indagaciones, expuso, levantaron “un total de doce indicios de un arma larga”.

“Una de las hipótesis de este caso es que existen algunos procedimientos en los que estaba sindicada la persona fallecida (Nieto). Las líneas investigativas están direccionadas a los informes entregados a la Policía de Babahoyo”, expresó.

Montalvo mencionó que Cristhian no tenía antecedentes penales, pero que sí pasó anteriormente por cuatro procesos judiciales por estafa, intimidación y extorsión.