Gerard Piqué

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen tras su supuesta ruptura: ¿estaban juntos?

El exfutbolista y su novia fueron captados por las cámaras de la prensa española a horas de que se informara su supuesta separación. Además, el paparazzo Jordi Martin compartió datos de cómo estarían ellos actualmente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Periodista insiste en que Piqué y Clara Chía terminaron: esto habría influido en la supuesta ruptura

Gerard Piqué y Clara Chía Martí reaparecieron a horas de que trascendiera que presuntamente habían terminado su relación de casi tres años.

El exfutbolista y la publirrelacionista fueron captados mientras llegaban juntos, a bordo de su automóvil, al apartamento en el que residen, en Barcelona, España, por las cámaras de Europa Press.

PUBLICIDAD

Aunque el periodista les preguntó sobre su “posible ruptura”, el dúo no respondió. Sin embargo, cabe señalar, ella sonrió levemente tras los cuestionamientos.

@vanitatis

#GerardPique y #ClaraChia aparecen juntos tras los rumores de una posible crisis entre ellos #pique #piqueclarachia

♬ sonido original - vanitatis.com

La aparición de Piqué con Clara se dio después de que la presentadora Adriana Dorronsoro asegurara que ellos “han roto”.

Más sobre Gerard Piqué

Shakira y Piqué venden por millones mansión que habría sido testigo de la traición que ella sufrió
2 mins

Shakira y Piqué venden por millones mansión que habría sido testigo de la traición que ella sufrió

Univision Famosos
Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón
1:00

Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Univision Famosos
¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella
0:52

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella

Univision Famosos
Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio
2 mins

Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio

Univision Famosos
Lili Estefan revela lo que le dijo a Piqué en su cara: “Estaba con Clara Chia”
0:58

Lili Estefan revela lo que le dijo a Piqué en su cara: “Estaba con Clara Chia”

Univision Famosos
Shakira y Piqué habrían logrado vender en esta cantidad millonaria la mansión que compartían
2 mins

Shakira y Piqué habrían logrado vender en esta cantidad millonaria la mansión que compartían

Univision Famosos
Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo
1:14

Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo

Univision Famosos
Padres de Clara Chía habrían prohibido la entrada a Piqué a su casa y ella le daría "ultimátum"
1:12

Padres de Clara Chía habrían prohibido la entrada a Piqué a su casa y ella le daría "ultimátum"

Univision Famosos
Periodista insiste en que Piqué y Clara Chía terminaron: esto habría influido en la supuesta ruptura
1:13

Periodista insiste en que Piqué y Clara Chía terminaron: esto habría influido en la supuesta ruptura

Univision Famosos
Reportan “delicado” al papá de Shakira: su salud estaría “empeorando”
2 mins

Reportan “delicado” al papá de Shakira: su salud estaría “empeorando”

Univision Famosos

“Estoy indagando un poco los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, dijo durante la emisión del programa español ‘Vamos A ver’.

Piqué y Clara Chía estarían “cansados”

Después de que las especulaciones comenzaran, Hola! reportó que “fuentes cercanas” de Gerard Piqué y Clara Chía les desmintieron la alegada separación.

Según el medio, la pareja estaría “cansada de los bulos” que circulan sobre su amorío pues “todo sigue igual que siempre entre ellos”.

¿Piqué y Clara Chía en crisis?

Por su parte, el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, secundó la información de que Gerard Piqué y Clara Chía no han terminado.

No obstante, destapó que aparentemente no estarían atravesando su mejor momento en el noviazgo, que presuntamente iniciaron cuando él aún estaba con Shakira.

El paparazzo aseguró que, tanto “el entorno” del deportista como “una persona cercana” a la cantante, le confirmaron que el fundador de la Kings League y la joven “están atravesando una crisis”.

“Que Clara no lleva nada bien los viajes de Gerard a Miami, que se siente sola, que él no le da su lugar. Para ella, según Chía, Piqué no está siendo claro en la relación, está jugando un poco a la ambigüedad”, contó.

PUBLICIDAD

Jordi puntualizó que supuestamente a la catalana “le preocupa la vida” que el jugador “está llevando” en la llamada ‘Ciudad del Sol’, a donde ha trasladado para pasar tiempo con sus retoños, Milan y Sasha.

“Me dicen que hay un tema de celos, que el tema de los niños, que Piqué, al día de hoy, aún no le ha presentado a Clara, ella lo está llevando mal”, pormenorizó.

“Es cierto que Chía le ha dado un ultimátum, le ha dicho: ‘O te pones las pilas y me das mi lugar en la relación o es verdad que yo así no voy a poder continuar’”, añadió.

Según Vanitatis de El Confidencial, Gerard se “sorprendió” con la noticia del presunto rompimiento y se sentiría, además, “indignado”.

Relacionados:
Gerard PiquéClara Chía MartiShakiraParejas de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX