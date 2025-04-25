Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen tras su supuesta ruptura: ¿estaban juntos?

Video Periodista insiste en que Piqué y Clara Chía terminaron: esto habría influido en la supuesta ruptura

Gerard Piqué y Clara Chía Martí reaparecieron a horas de que trascendiera que presuntamente habían terminado su relación de casi tres años.

El exfutbolista y la publirrelacionista fueron captados mientras llegaban juntos, a bordo de su automóvil, al apartamento en el que residen, en Barcelona, España, por las cámaras de Europa Press.

Aunque el periodista les preguntó sobre su “posible ruptura”, el dúo no respondió. Sin embargo, cabe señalar, ella sonrió levemente tras los cuestionamientos.

La aparición de Piqué con Clara se dio después de que la presentadora Adriana Dorronsoro asegurara que ellos “han roto”.

“Estoy indagando un poco los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, dijo durante la emisión del programa español ‘Vamos A ver’.

Piqué y Clara Chía estarían “cansados”

Después de que las especulaciones comenzaran, Hola! reportó que “fuentes cercanas” de Gerard Piqué y Clara Chía les desmintieron la alegada separación.

Según el medio, la pareja estaría “cansada de los bulos” que circulan sobre su amorío pues “todo sigue igual que siempre entre ellos”.

¿Piqué y Clara Chía en crisis?

Por su parte, el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, secundó la información de que Gerard Piqué y Clara Chía no han terminado.

No obstante, destapó que aparentemente no estarían atravesando su mejor momento en el noviazgo, que presuntamente iniciaron cuando él aún estaba con Shakira.

El paparazzo aseguró que, tanto “el entorno” del deportista como “una persona cercana” a la cantante, le confirmaron que el fundador de la Kings League y la joven “están atravesando una crisis”.

“Que Clara no lleva nada bien los viajes de Gerard a Miami, que se siente sola, que él no le da su lugar. Para ella, según Chía, Piqué no está siendo claro en la relación, está jugando un poco a la ambigüedad”, contó.

Jordi puntualizó que supuestamente a la catalana “le preocupa la vida” que el jugador “está llevando” en la llamada ‘Ciudad del Sol’, a donde ha trasladado para pasar tiempo con sus retoños, Milan y Sasha.

“Me dicen que hay un tema de celos, que el tema de los niños, que Piqué, al día de hoy, aún no le ha presentado a Clara, ella lo está llevando mal”, pormenorizó.

“Es cierto que Chía le ha dado un ultimátum, le ha dicho: ‘O te pones las pilas y me das mi lugar en la relación o es verdad que yo así no voy a poder continuar’”, añadió.