Video Padres de Clara Chía habrían prohibido la entrada a Piqué a su casa y ella le daría "ultimátum"

Gerard Piqué y Clara Chía Martí podrían estar comprometidos. Luego de atravesar una presunta crisis sentimental, el exfutbolista le habría propuesto matrimonio a su novia, quien llevaría un “pedrusco” en su dedo anular desde hace semanas.

El programa español ‘Fiesta’, de la cadena Telecinco, tuvo acceso a una serie de fotografías en las que la joven, de 26 años, luciría un impresionante anillo a su salida de un restaurante en Beverly Hills.

“Hemos conseguido unas imágenes de ellos saliendo de un restaurante de Beverly Hills y ojo, porque el fotógrafo que nos acaba de ceder estas imágenes nos dice que ella lleva un pedrusco”, dijo el presentador Marc Calderó el 27 de julio.

Así fue captada la pareja en Beverly Hills. Imagen Grosby Group

Así sería el anillo de compromiso que Piqué daría a Clara Chía

Según la descripción de las imágenes, la joya sería impresionante y no se trataría de un anillo cualquiera ni de un regalo de aniversario.

“Ella lleva en la mano un pedrusco de un diamante… Esas son fotografías en Beverly Hills con unos amigos saliendo del restaurante… se quieren ocultar y hay unas fotografías que nos manda el paparazzi, que nos asegura que ella lleva un anillo de pedida (…) Esto es de hace dos días”, agrega sin mostrar las imágenes del supuesto anillo.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué comenzaron su relación en 2022. Imagen Grosby Group

¿Piqué y Clara Chía están comprometidos?

El 1 de septiembre, la periodista Adri Toval reportó que “el entorno directo de Shakira” le confirmó que la cantante “ya estaba al tanto” del supuesto compromiso de Gerard Piqué y Clara Chía.

Incluso comentó que, según su fuente, el presunto compromiso se habría “concretado durante una cena” en Barcelona, donde las familias de la pareja estuvieron presentes.

“Lo que ocurre en este momento en Barcelona (…) es que hace unos días Gerard Piqué le ha propuesto matrimonio a Clara Chía, pidiéndole la mano frente a la familia de Clara y a la familia de Gerard Piqué”, señaló y compartió que la presunta pérdida de un embarazo habría motivado al dueño de Kosmos a afianzar su relación con la chica.

“La supuesta pérdida que habría tenido Clara Chía del bebé (…) habría llevado a Gerard Piqué a reflexionar sobre su relación. Actualmente la pareja estaría muy bien habiendo superado la crisis sentimental que atravesaban. Además, ambos están asistiendo a la misma clínica para terapia de pareja, lo que les estaría ayudando a avanzar y fortalecer su vínculo”, detalló.

“Al parecer esta experiencia difícil, la pérdida del bebé hizo que Gerard Piqué reconsiderara sus prioridades y decidiera formalizar su relación”, sentenció.