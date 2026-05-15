Christian Nodal Nodal habría contactado directamente a Cazzu para pedirle ver a Inti: “Estaba desesperado” De acuerdo con el periodista Alex Rodríguez, el sonorense se comunicó con su ex para acordar que se reuniera con su hija. Según él, no habría existido una orden de las autoridades, como trascendió, para que el encuentro ocurriera.



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Video Nodal muestra habitación de Inti: los detalles que muchos pasaron desapercibidos

Christian Nodal presuntamente contactó directamente a Cazzu para pedirle ver a la hija que comparten, Inti, ahora que estuvieron en Houston, Texas.

De acuerdo con Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, el sonorense sí se reunió con su primogénita a inicios de esta semana.

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“Pudo ver Nodal, después de siete meses, a la niña. Lo hizo el día 11 y 12 [de mayo]”, dijo él durante la emisión de este jueves.

Nodal habría pedido directamente a Julieta ver a Inti

Luego de que circularan versiones de que Christian pudo reencontrarse con Inti debido a que así lo habría ordenado una jueza, Alex Rodríguez hizo una aclaración.

“Por ahí se publicó que lo hizo [porque] fueron las autoridades argentinas quienes le permitieron ver a la niña, no”, afirmó en el show de Univision.

“Les cuento en primicia que fue un acuerdo que hizo el propio Nodal directamente con Cazzu: ‘Voy a ver a la niña. Voy a verla al hotel’”, reveló.

El presentador aseveró que la relación entre la expareja “no es buena” y que inclusive la trapera prefiere que la comunicación con el sonorense “sea a través de abogados”.

“Lo cierto es que Nodal pudo ver a la niña. Sé también que Cazzu, que es consciente de que si no le deja ver a él a la niña estaría participando en un delito de violencia y, por eso, habría accedido a que Nodal finalmente pueda disfrutar a la niña”, indicó.

En su canal de YouTube, Rodríguez puntualizó que el intérprete de ‘Adiós amor’ “estaba desesperado” porque la “justicia de Argentina no se pronunciaba”, razón por la que habría optado por buscar a ‘La Jefa’.

“Fue Nodal directamente el que le escribió a Cazzu con la intención desesperada de poder ver a la niña sabiendo que ellas estaban en Houston. Y sé que Cazzu le dio a Nodal la posibilidad de poder ver a la niña”, contó.

¿Nodal arremeterá contra Cazzu por sus recientes declaraciones?

En cuanto a la batalla judicial que enfrentan Nodal y Cazzu por Inti, Alex Rodríguez dio a conocer que presuntamente él podría usar unas recientes declaraciones que ella dio para perjudicarla.

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Durante un concierto, la cantautora comentó: “Muchas de nosotras maternamos con mucho dolor, con mucha soledad, con ausencia, con injusticia, con violencia, con agresiones, y a veces ni siquiera lo podemos decir”.