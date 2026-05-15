Cazzu

Cazzu por fin habría sido notificada de demanda de Nodal tras presuntamente llevar días escondida

La cantante supuestamente intentó ocultar su ubicación en Estados Unidos para evitar ser notificada del proceso legal que Christian Nodal inició en su contra en Jalisco, México, para poder pasar tiempo con su hija Inti.

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Por:Elizabeth González
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Video Cazzu reacciona a que exista una ‘Ley Cazzu’ tras supuesto calvario con su hija y Nodal

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, por fin habría sido notificada de la demanda que Christian Nodal inició en su contra tras supuestamente llevar días escondiéndose de las autoridades americanas.

Según reportes de la periodista Adri Toval, la argentina fue notificada el jueves 14 de mayo durante su estancia en El Paso, Texas, donde tuvo una presentación en El Paso County Coliseum como parte de su ‘Latinaje Tour’.

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“Última hora. Ya notificaron a Cazzu. Ya me lo confirman. Ya notificaron a Cazzu de la demanda”, declaró la noche del jueves durante un en vivo de YouTube.

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“Confirmado. Me lo dice la fuente directa del equipo de Nodal. La demanda ya se la entregaron a Cazzu. Ya la notificaron”, insistió. Sin embargo, no dio más detalles.

¿Cazzu se estaba escondiendo para evitar recibir demanda de Nodal?

El 13 de mayo, la misma periodista reportó que, según su fuente cercana al equipo de Nodal, Cazzu habría esta intentando “ocultar” su dirección porque sabría que con esa demanda “tendría todas las de perder”.

“Podría perder la pensión millonaria que tiene en este momento. Verse obligada a permitir que Christian Nodal vea a su hija y compartir la custodia”, dijo.

“Mi fuente me asegura que este juicio sería sumamente mediático y que podrían destaparse las supuestas mentiras que Cazzu habría implantado ante el público al presentar a Nodal como un padre ausente. También me dicen que la cantante, supuestamente, teme perder el apoyo del público”.

La costarricense también mencionó que las autoridades habrían intentado notificar a Cazzu a través de sus amigos, entre ellos, La Joaqui, quien habría dicho desconocer su dirección.

Esto pasó en Argentina, la intentaron notificar a través de sus mejores amigos, a través de su equipo de trabajo y a mí la fuente me dice: ‘¿Cómo es posible que la mejor amiga, La Joaqui, no sepa la dirección de Cazzu?’, mencionó.

Finalmente, declaró que esta situación se habría repetido en Estados Unidos, donde las autoridades, a través del Consulado, habrían intentado localizar a la cantante.

“La fuente cercana al equipo de Nodal me dice que en Estados Unidos Cazzu estaría haciendo exactamente lo mismo. Mi fuente me asegura que ella habría proporcionado la dirección de un hotel donde no se encontraba, es decir, dio una ubicación falsa”, sentenció.

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