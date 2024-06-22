Padre de Nodal ve a su hijo "enamorado": esto dijo sobre la relación con Ángela Aguilar

Video Sorprenden a los padres de Christian Nodal y les preguntan por su hijo enamorado de Ángela Aguilar

Los padres de Christian Nodal han sido cuestionados por los medios de comunicación sobre la relación de su hijo con Ángela Aguilar, incluso también por las redes sociales.

Ahora fueron captados en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara en México, donde abordaron un avión rumbo a España para reunirse con el cantante para su concierto en Madrid.

¿Qué dijo el padre de Nodal?

Jaime González, padre del intérprete de 'Ya No Somos Ni Seremos' reveló cómo se encuentra su hijo tras hacer público su noviazgo con Ángela Aguilar.

"¿Cómo lo ve (a Christian), enamorado?", preguntó la reportera de Despierta América. "Sí, sí, sí, como siempre, enamorado de la vida y de todo", respondió brevemente antes de agilizar el paso para evitar más cuestionamientos.

Mamá de Nodal rompe el silencio

Cristy Nodal también fue cuestionada en redes sociales por las seguidores de su hijo, tras no haberle dado la bienvenida a Ángela como su nuera de manera pública, por lo que no dudó en responder a los curiosos.

"Señora Cristy, estamos esperando la publicación donde le dice a Ángela que la ama, que la admira y le da la bienvenida a la familia, así como a todas las nueras que ha tenido en los últimos cuatro años", le escribió una usuaria en Instagram el 13 de junio.

Así respondió la madre de Christian: "¡Y tengo más (nueras)! ¡Todas sus fans y enamoradas! ¡Imagínate irlas presentando a cada una! Pero te sigo invitando a que sigas aquí en esta telenovela que te inventas. ¡Así que siéntese señora a ver en qué termina la novela de nuestra familia!", dijo en su mensaje.

Al igual que la familia del cantante, la dinastía Aguilar tampoco ha dado ninguna declaración al respecto, incluso, Pepe ha bromeado en dos ocasiones con hablar del tema.