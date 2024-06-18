¿Pepe Aguilar llama a Ángela "muy polémica"? Estas serían sus primeras declaraciones sobre ella y Nodal

Video Ahora sí no se le cortó: Pepe Aguilar revela lo “importante” que tenía que decir ¿sobre Ángela?

Pepe Aguilar se habría referido a su hija Ángela en medio del concierto que ofreció el 16 de junio en la Feria de San Diego, en el marco del Día del Padre.

Aunque no mencionó su nombre, parece haberse referido a ella como la "polémica" al confesar qué es lo que extrañó durante sus vacaciones en Japón.

PUBLICIDAD

"Mi equipo de charros del Soyate, otra de ellas es mi vieja y la cuarta no se las digo porque es muy polémica", dijo en el escenario, reportó el programa 'Ventaneando'.

En las imágenes que transmitió el programa mexicano de espectáculos este 18 de junio, el intérprete de 'Por Mujeres Como Tú' dejó claro que no le da importancia a la polémica de su hija.

" A estas alturas del partido uno no se puede andar preocupando la neta. Uno no se puede andar preocupando, uno tiene que hacer como artista lo que uno sienta más, porque entre más siente uno, más puede hacer sentir", declaró ante los cientos de asistentes a su show sin dar mayores detalles.

Pepe Aguilar revela lo que diría en su polémico video

A su llegada a Los Ángeles de sus vacaciones de Japón, el 13 de junio el cantante de regional mexicano hizo un en vivo en el que parecía hablaría sobre la polémica que envuelve a su hija Ángela por la relación que tiene con Christian Nodal. Sin embargo, cuando iba a decir cosas "importantes" cortó la transmisión.

La tarde de este 18 de junio publicó un nuevo video en su perfil de Instagram para revelar lo que tenía que decir en el 'live'.

"Sé que ha causado mucha controversia el 'live' que saqué porque se me cortó", dijo justificando que no había cargado la batería de su teléfono. "Pero ahí les va lo que les quería decir: yo tengo que regresar a Japón, entonces es algo que quería compartir con ustedes y yo sé que lo van a entender", dijo revelando que era una broma más.

¿Ángela Aguilar se peleó con su papá por Nodal?

Aunque Pepe Aguilar sigue sin hablar sobre el noviazgo de Ángela con Nodal, el periodista Gustavo Adolfo Infante señaló en su show 'De Primera mano' el 17 de junio que padre e hija habrían tenido una discusión por la cual la cantante se habría emancipado.

PUBLICIDAD

"Ángela, me cuentan, se pelea con el papá y aparentemente se va a vivir sola, se emancipa", aseveró en el show del 17 de junio, pues ahora la cantante vive en Magnolia, Texas.

Además, señaló que la artista de 20 años también dejaría el show que produce Pepe Aguilar.