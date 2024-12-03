Nodal tenía temor de que cancelaran su visa americana por esta razón

Video Empresario ventila que Nodal desconocería el manejo que su padre tiene de su carrera, ¿duda de él?

Christian Nodal no solo incumplió un concierto en Colombia, también canceló uno en Venezuela, de igual manera gestionado por Alive Production, compañía que lo demandó y reclama el pago de 2.5 millones de dólares.

De acuerdo con las declaraciones que Jaime González dio en una audiencia, señaló que el concierto en Venezuela lo cancelaron por temor de que el gobierno de Estados Unidos les cancelara la visa, pues habrían recibido una notificación.

El padre de Nodal y apoderado legal de las empresas JG Música, JG Entertainment Producciones Ladon, explicó cuáles fueron las causas para no pisar Venezuela.

"Recibimos un correo de Estados Unidos, como boletinándonos si nosotros ingresamos a ese país, en ese momento las visas de Christian Nodal iban a ser canceladas", dijo detallando que cada año hacen "entre 30 y 50 fechas" presentaciones en la Unión Americana, lo que afectaría en su carrera si les quitaran el acceso, reportó el programa 'Ventaneando'.

Añadió que "nosotros le avisamos a Alive que recibimos ese aviso de que no podemos ingresar a ese país en ese momento y que por favor regresara el anticipo adecuado y lo demás, que cancelara la fecha con tiempo", explicó el padre del cantante.

¿Empresario desmiente a padre de Nodal?

Alan Acosta, CEO de Alive Productions, explicó que no tiene manera de comprobar que la cancelación del show en Venezuela fue por la posible cancelación de las visas que alega Jaime González. Sin embargo, detalló que Nodal publicitó la fecha en su cuenta de Instagram.

El empresario señaló que "cuando se presentó Alejandro Fernández en Venezuela empieza a salir mucho rumor que le van a cancelar la visa y el papá (Jaime González) toma la decisión de no ir por miedo a que el gobierno de Estados Unidos le cancele la visa americana al artista… el papá afirma que el gobierno americano le hace una petición a él y a varios artistas de no ir a Venezuela, cosa que no sé si sea cierto y que tenga como probarla".

Incluso, compartió en 'Ventaneando' la prueba que él tiene donde se escucha que el padre de Nodal da las indicaciones que dirían sobre la excusa para no presentarse.

"Yo tengo un audio de Jaime González enviándoselo a Raúl Álvarez, el gerente general de JG Music, pidiéndome a mí que hable con el promotor local para que no le armen problemas por la cancelación de la fecha y que van a decir que es por la seguridad del artista", senteció.