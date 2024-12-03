Christian Nodal

Nodal tenía temor de que cancelaran su visa americana por esta razón

Nodal no solo incumplió con una fecha en Colombia, también en Venezuela por decisión de su padre, pues alega que el gobierno de Estados Unidos les habría hecho una 'advertencia'.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Empresario ventila que Nodal desconocería el manejo que su padre tiene de su carrera, ¿duda de él?

Christian Nodal no solo incumplió un concierto en Colombia, también canceló uno en Venezuela, de igual manera gestionado por Alive Production, compañía que lo demandó y reclama el pago de 2.5 millones de dólares.

De acuerdo con las declaraciones que Jaime González dio en una audiencia, señaló que el concierto en Venezuela lo cancelaron por temor de que el gobierno de Estados Unidos les cancelara la visa, pues habrían recibido una notificación.

PUBLICIDAD

El padre de Nodal y apoderado legal de las empresas JG Música, JG Entertainment Producciones Ladon, explicó cuáles fueron las causas para no pisar Venezuela.

Más sobre Christian Nodal

Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques
2 mins

Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques

Univision Famosos
¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó
0:58

¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó

Univision Famosos
Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?
1:00

Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?

Univision Famosos
Así reciben a Nodal en concierto en México tras polémica petición feminista de cancelarlo
1:02

Así reciben a Nodal en concierto en México tras polémica petición feminista de cancelarlo

Univision Famosos
Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños
3 mins

Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños

Univision Famosos
Cazzu llora al cantar tema que hace 3 años interpretó con Nodal: así fue el momento
0:50

Cazzu llora al cantar tema que hace 3 años interpretó con Nodal: así fue el momento

Univision Famosos
Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”
2 mins

Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”

Univision Famosos
¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes
0:57

¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

Univision Famosos
Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está
2 mins

Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está

Univision Famosos
¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar
0:59

¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar

Univision Famosos

"Recibimos un correo de Estados Unidos, como boletinándonos si nosotros ingresamos a ese país, en ese momento las visas de Christian Nodal iban a ser canceladas", dijo detallando que cada año hacen "entre 30 y 50 fechas" presentaciones en la Unión Americana, lo que afectaría en su carrera si les quitaran el acceso, reportó el programa 'Ventaneando'.

Añadió que "nosotros le avisamos a Alive que recibimos ese aviso de que no podemos ingresar a ese país en ese momento y que por favor regresara el anticipo adecuado y lo demás, que cancelara la fecha con tiempo", explicó el padre del cantante.

¿Empresario desmiente a padre de Nodal?

Alan Acosta, CEO de Alive Productions, explicó que no tiene manera de comprobar que la cancelación del show en Venezuela fue por la posible cancelación de las visas que alega Jaime González. Sin embargo, detalló que Nodal publicitó la fecha en su cuenta de Instagram.

El empresario señaló que "cuando se presentó Alejandro Fernández en Venezuela empieza a salir mucho rumor que le van a cancelar la visa y el papá (Jaime González) toma la decisión de no ir por miedo a que el gobierno de Estados Unidos le cancele la visa americana al artista… el papá afirma que el gobierno americano le hace una petición a él y a varios artistas de no ir a Venezuela, cosa que no sé si sea cierto y que tenga como probarla".

PUBLICIDAD

Incluso, compartió en 'Ventaneando' la prueba que él tiene donde se escucha que el padre de Nodal da las indicaciones que dirían sobre la excusa para no presentarse.

"Yo tengo un audio de Jaime González enviándoselo a Raúl Álvarez, el gerente general de JG Music, pidiéndome a mí que hable con el promotor local para que no le armen problemas por la cancelación de la fecha y que van a decir que es por la seguridad del artista", senteció.

Alive Productions demandó a Christian Nodal por incumplimiento de un concierto en Colombia en 2022, por lo cual reclaman la cantidad de 2.5 millones de dólares.

Relacionados:
Christian NodalJaime GonzálezVenezuelaColombiaGobierno de Estados UnidosVisasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD