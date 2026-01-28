Marc Anthony ¡Marc Anthony y Nadia Ferreira están esperando a su segundo bebé!: así reveló su pancita En una fecha muy especial, Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron que están esperando a su segundo hijo: "Marquito va a ser hermano mayor".



Nadia Ferreira sorprendió al anunciar la mañana de este 28 de febrero que está esperando a su segundo bebé junto a su esposo Marc Anthony.

"¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió en Instagram.

La pareja compartió una tierna fotografía en donde dejan al descubierto la pancita de la modelo, mientra su mano, la de Marc y la de su pequeño hijo Marco la tocan.