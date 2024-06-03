Surgen nuevas fotos que probarían que Nodal y Ángela siguen juntos en medio de rumores de romance

Video Ángela Aguilar en polémica tras tatuarse durante viaje que estaría haciendo con Nodal: video

Christian Nodal y Ángela Aguilar continuarían pasando tiempo juntos en medio de los rumores de que sostendrían un romance.

Ellos han sido ligados sentimentalmente desde hace una semana, después de que el cantante anunciara el final de su relación con Cazzu.

En redes sociales, se difundió una fotografía, captada el 22 de mayo, en la que a ambos se les veía a las afueras de un supermercado en Magnolias, Texas.

Pese a las especulaciones, el exponente del regional mexicano y la hija de Pepe Aguilar aparecieron muy afectuosos sobre el escenario durante un concierto que él ofreció en Monterrey, Nuevo León (México).

Además, trascendió que los artistas supuestamente viajaron a Roma, Italia, pues una amiga de Ángela, Mónica Corgan, y el propio Nodal publicaron en Instagram postales del destino turístico.

¿Nodal y Ángela Aguilar siguen juntos?

A días de que se dijera que Nodal y Ángela Aguilar estaban en el país europeo, salen a la luz nuevas postales que demostrarían siguen uno al lado del otro.

Este 2 de junio, la creadora de contenido ‘Chamonic’ subió a su cuenta en la plataforma digital unos retratos que ellos se tomaron con un fanático.

Ella explicó que las imágenes las habrían tomado en Houston, donde ellos supuestamente iban saliendo de un restaurante. Sin embargo, no especificó en qué fecha.

Considerando los señalamientos de que los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ mantienen un idilio, puntualizó que “es confuso” el hecho de que acudan a lugares públicos.

“Pero, por otra parte, sí podrían salir y que la gente los vea si ellos creen q no es malo estar juntos”, teorizó al respecto.

Nodal y Cazzu habrían estado juntos en un restaurante de Houston, Texas, donde se fotografiaron con un admirador. Imagen Chamonic/Instagram



Estos retratos llegan tras saberse que Cazzu dejó de seguir en Instagram a Ángela, quien todavía tiene a la trapera entre las personas a las que sigue.

Ángela Aguilar se habría independizado

Si bien, ‘Chamonic’ no ahondó en los posibles detalles del vínculo entre Nodal y Ángela Aguilar, sí habló de la presunta vida actual de ella, alejada de sus progenitores.

“Lo que sí parece ser una realidad es que ella ya cortó el cordón umbilical con sus papás y está en otra etapa a sus casi 21 años”, indicó.

“Vive sola en Magnolias, Texas, tiene (ahí) su propio departamento. Está construyendo su casa en Zacatecas”, agregó.

La ‘influencer’ afirmó que la joven promesa de la música no estuvo en la Arena Ciudad de México apoyando a su padre, Pepe Aguilar, que este 31 de mayo ofreció un ‘show’.