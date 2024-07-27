Ángela Aguilar muestra emotivos momentos de su boda con Christian Nodal

Video "Todo el mundo lloró”: los detalles de la boda de Ángela Aguilar y Nodal en voz de Jomari Goyso

Ángela Aguilar compartió nuevas fotografías del día de su boda con Christian Nodal y una de ellas es un íntimo momento familiar.

La cantante, de 20 años, se dejó ver de espaldas y en cuclillas junto a su abuela materna, doña Eva Mendoza, quien se deja ver con un gesto de sorpresa mientras las personas que los rodean sonríen.

Nodal aparece al lado de su esposa, pero de pie y muy sonriente.

Ángela Nodal en emotivo momento junto a su abuela materna. Imagen Ángela Nodal/Instagram

Ángela Aguilar presume sus anillos

En otra de las imágenes inéditas que la hija de Pepe Aguilar publicó en sus historias de Instagram muestra sus manos, donde resalta su anillo de compromiso y su argolla de matrimonio. Así como también el tatuaje con las iniciales de Christian Nodal.

Mientras que en la otra se alcanza a ver la joya que perteneció a su abuela Flor Silvestre que tiene una pieda aqua que hace juego con sus aretes.

Ángela Aguilar presume anillos de boda. Imagen Ángela Aguilar/Instagram



En una tercera fotografía muestra un retrato de su rostro con un tierno gesto. En la imagen trae puesto el vestido que usó para la ceremonia civil.

Ferggie Coll fue su maquillista, mientras que Simri Abner el estilista y Enrique Samartin quien la vistió.

Ángela Aguilar en su boda. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

La foto familiar

La cantante también compartió un breve clip de la unión de las familias Nodal y Aguilar, en la que también aparecen los padrinos, Jomari Goyso y Marc Anthony con su esposa Nadia Ferreira.