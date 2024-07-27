Ángela Aguilar muestra emotivos momentos de su boda con Christian Nodal
La hija de Pepe Aguilar compartió nuevas fotografías del día más importante de su vida. Dejó ver un especial momento familiar, así como también presumió su anillo de compromiso y argolla de matrimonio.
Ángela Aguilar compartió nuevas fotografías del día de su boda con Christian Nodal y una de ellas es un íntimo momento familiar.
La cantante, de 20 años, se dejó ver de espaldas y en cuclillas junto a su abuela materna, doña Eva Mendoza, quien se deja ver con un gesto de sorpresa mientras las personas que los rodean sonríen.
Nodal aparece al lado de su esposa, pero de pie y muy sonriente.
Ángela Aguilar presume sus anillos
En otra de las imágenes inéditas que la hija de Pepe Aguilar publicó en sus historias de Instagram muestra sus manos, donde resalta su anillo de compromiso y su argolla de matrimonio. Así como también el tatuaje con las iniciales de Christian Nodal.
Mientras que en la otra se alcanza a ver la joya que perteneció a su abuela Flor Silvestre que tiene una pieda aqua que hace juego con sus aretes.
En una tercera fotografía muestra un retrato de su rostro con un tierno gesto. En la imagen trae puesto el vestido que usó para la ceremonia civil.
Ferggie Coll fue su maquillista, mientras que Simri Abner el estilista y Enrique Samartin quien la vistió.
La foto familiar
La cantante también compartió un breve clip de la unión de las familias Nodal y Aguilar, en la que también aparecen los padrinos, Jomari Goyso y Marc Anthony con su esposa Nadia Ferreira.