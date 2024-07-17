Ángela Aguilar

Hermano de Ángela Aguilar niega a Nodal como su “cuñado”: “Para mí nada más es Christian”

Emiliano Aguilar se pronunció sobre el sonado romance de su hermana menor. El hijo mayor de Pepe Aguilar dio contundentes razones para no considerar (aún) como su cuñado al intérprete de regional mexicano.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ángela Aguilar habla de lo “quemada que la traen en redes sociales” tras ataques por Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar a poco más de un mes de confirmar su noviazgo. Aunque se especula que Pepe Aguilar estaría “contento” con esta relación, Emiliano Aguilar tiene contundentes razones para no considerar (aún) al cantante de regional mexicano como su cuñado.

El hijo mayor de Pepe Aguilar se pronunció finalmente sobre el sonado romance de Ángela Aguilar con Christian Nodal, a quien todavía no tiene el gusto de conocer.

PUBLICIDAD

Más sobre Ángela Aguilar

Así fue el momento cuando Ángela Aguilar confesó que le “agarró la panza” de embarazada a Cazzu
1:19

Así fue el momento cuando Ángela Aguilar confesó que le “agarró la panza” de embarazada a Cazzu

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal ventilan quién dio el primer beso y dijo “Te amo”
0:59

Ángela Aguilar y Nodal ventilan quién dio el primer beso y dijo “Te amo”

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal reaparecen tras rumores de crisis por entrevista del cantante
2 mins

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen tras rumores de crisis por entrevista del cantante

Univision Famosos
Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”
1:00

Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”

Univision Famosos
Pepe Aguilar afirma que “hay más gente que quiere” a Ángela que quienes “la odian” pese al ‘hate’
2 mins

Pepe Aguilar afirma que “hay más gente que quiere” a Ángela que quienes “la odian” pese al ‘hate’

Univision Famosos
Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?
0:59

Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?

Univision Famosos
Nodal se deja caer en pleno concierto y causa polémica por su supuesto estado: él reacciona
1:00

Nodal se deja caer en pleno concierto y causa polémica por su supuesto estado: él reacciona

Univision Famosos
¡Agárrate Ángela! Nodal revela cuántos hijos quiere tener: y no solo es Inti
0:56

¡Agárrate Ángela! Nodal revela cuántos hijos quiere tener: y no solo es Inti

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar celebran su primer aniversario de bodas entre velas y fuegos pirotécnicos
0:58

Nodal y Ángela Aguilar celebran su primer aniversario de bodas entre velas y fuegos pirotécnicos

Univision Famosos
Cazzu responde así sobre si Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar
1:07

Cazzu responde así sobre si Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar

Univision Famosos

“¿Mi cuñado? Yo nunca lo he conocido”, expresó tajante luego de que un periodista le señalara que Nodal ya era su pariente.

“Yo creo que para que sea un cuñado chido tiene que haber una plática, una conversación con él, yo nunca he hablado con ese vato, nunca lo he conocido, nunca he hablado con él, nunca nada de nada”, explicó el 16 de abril al reportero Poncho Pérez.

Sin embargo, el cantante de rap reveló bajo qué circunstancias podría considerar a Christian Nodal como su “cuñado”.

“Para mí sigue siendo Nodal, o sea, porque no he hablado con él , ya cuando lo cotorree, ya hablemos chido y todo ese rollo pues ahí sí (será mi cuñado), pero ahorita para mí nada más es Christian Nodal”, puntualizó el intérprete de ‘El Vato’.

Emiliano Aguilar, ¿distanciado de su papá y hermanos?

Si bien, Emiliano Aguilar dejó claro que no se encuentra distanciado de Pepe Aguilar ni de sus hermanos, aseguró que busca ganarse un lugar en la música a través del rap.

“Yo siento como que mis hermanos y mi papá ya traen su trip, su concierto hecho, su música hecha y yo me estoy abriendo como, por un lado, completamente diferente porque el rap no es lo mismo que el regional mexicano”, declaró a ‘La Chismería’ el 15 de julio.


Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD