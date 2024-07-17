Hermano de Ángela Aguilar niega a Nodal como su “cuñado”: “Para mí nada más es Christian”

Video Ángela Aguilar habla de lo “quemada que la traen en redes sociales” tras ataques por Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar a poco más de un mes de confirmar su noviazgo. Aunque se especula que Pepe Aguilar estaría “contento” con esta relación, Emiliano Aguilar tiene contundentes razones para no considerar (aún) al cantante de regional mexicano como su cuñado.

El hijo mayor de Pepe Aguilar se pronunció finalmente sobre el sonado romance de Ángela Aguilar con Christian Nodal, a quien todavía no tiene el gusto de conocer.

“¿Mi cuñado? Yo nunca lo he conocido”, expresó tajante luego de que un periodista le señalara que Nodal ya era su pariente.

“Yo creo que para que sea un cuñado chido tiene que haber una plática, una conversación con él, yo nunca he hablado con ese vato, nunca lo he conocido, nunca he hablado con él, nunca nada de nada”, explicó el 16 de abril al reportero Poncho Pérez.

Sin embargo, el cantante de rap reveló bajo qué circunstancias podría considerar a Christian Nodal como su “cuñado”.

“Para mí sigue siendo Nodal, o sea, porque no he hablado con él , ya cuando lo cotorree, ya hablemos chido y todo ese rollo pues ahí sí (será mi cuñado), pero ahorita para mí nada más es Christian Nodal”, puntualizó el intérprete de ‘El Vato’.

Emiliano Aguilar, ¿distanciado de su papá y hermanos?

Si bien, Emiliano Aguilar dejó claro que no se encuentra distanciado de Pepe Aguilar ni de sus hermanos, aseguró que busca ganarse un lugar en la música a través del rap.

“Yo siento como que mis hermanos y mi papá ya traen su trip, su concierto hecho, su música hecha y yo me estoy abriendo como, por un lado, completamente diferente porque el rap no es lo mismo que el regional mexicano”, declaró a ‘La Chismería’ el 15 de julio.