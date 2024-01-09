Nicole Eggert, actriz de ‘Baywatch’, tiene cáncer de mama: teme dejar solas a sus hijas

Video Andrea Torre revela su lucha contra el cáncer de mama: soportó quimioterapias, radioterapias y cirugía

Nicole Eggert, conocida por interpretar a la rescatista ‘Summer Quinn’ en la serie ‘Baywatch’, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama con carcinoma cribiforme en etapa 2 a inicios del pasado mes de diciembre.

En medio de la lucha que está por comenzar para erradicar la enfermedad, la actriz, de 51 años, reconoció que su más grande miedo es que sus hijas se queden solas.

Nicole Eggert cuenta cómo descubrieron el cáncer de mama

Nicole Eggert relató en entrevista con People, publicada este 8 de enero, que subió 25 libras en tres meses y tuvo “un dolor terrible” en su seno izquierdo en octubre de 2023.

La actriz Nicole Eggert, famosa por su participación en ‘Baywatch’ al lado de David Hasselhoff, padece cáncer de mama. Imagen Nicole Eggert/Instagram y The Grosby Group

En un inicio, ella asumió que eso eran síntomas de la menopausia; no obstante, acudió con su doctor luego de que sintiera un bulto en dicho pecho.

“Realmente me dolía y palpitaba. Fui inmediatamente a mi médico de cabecera y ella me dijo que tenía que ir enseguida a que me lo revisaran”, contó.

La artista tuvo que esperar por una cita con el especialista hasta “finales de noviembre” y, después de una mamografía y tres biopsias, los informes de patología resultaron positivos a cáncer.

Ella necesitará cirugía para extirpar el tumor y actualmente está esperando a que su oncólogo determine cuándo comenzará la quimioterapia y la radiación.

“Definitivamente puedo sentirlo”, expone sobre el quiste. “Está ahí. Es necesario sacarlo, así que es sólo cuestión de si tengo que hacer el tratamiento antes de la operación o si pueden realizar esta y luego dar el tratamiento”, detalló.

“Me entra el pánico y pienso: ‘Simplemente sáquenme esto’. Te sientas ahí y está en ti, y piensas que cada segundo que pasa está dentro. Está creciendo y uno sencillamente quiere que salga”, agregó.

Por el momento, Eggert, que también participó en la comedia ‘Charles in Charge’, desconoce si el cáncer se ha extendido a otras partes de su cuerpo.

Nicole Eggert confiesa su preocupación por sus hijas

Y mientras aguarda por el día en que entre a quirófano, Nicole Eggert también está manejando su “mayor temor”: no estar ahí para sus hijas, Dilyn, de 25 años, y Keegan, de 12.

“(Dylin) es una adulta, pero tengo una niña de 12 años en casa y soy la única cuidadora. No tengo familia. No tengo nada”, reflexionó sobre el “horror” en el rostro de la adolescente cuando le platicó de su afección.

“De inmediato me hizo darme cuenta de que no puedo sucumbir a esto. Es algo que tengo que superar. Ella me necesita más que nada y que nadie”, añadió.

Nicole Eggert está preocupada por sus hijas, Dilyn y Keegan. Imagen Nicole Eggert/Instagram

La intérprete compartió que ser madre soltera “no ha sido un camino fácil” económicamente, situación que asimismo le angustia.

“Mi miedo es que mi ajetreo diario, todo lo que hago para que todo siga adelante, se detenga en seco cuando no me encuentre bien o esté enferma o en el hospital, o lo que sea que esté pasando”, mencionó.

“Es tan abrumador, y hago todo lo que puedo para no caer en una espiral. Por la noche, cuando me acuesto, me entra el pánico porque pienso: ‘Bueno, ¿quién va a cubrir todas las cuentas? ¿Quién va a hacer todo esto?’”, admitió.